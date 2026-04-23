Най-големите и успешни футболни агенции притежават играчи на стойност над 2.5 млрд. евро

Изследователската организация CIES Football Observatory публикува класация на най-големите и успешни футболни агенции. При съставянето й експертите са се фокусирали предимно върху договори със скъпи футболисти на стойност поне 10 милиона евро.

Това им позволява да елиминират „мъртвата тежест“ от играчи от средата на таблицата, млади, неразвити играчи (не всички от които са предопределени да постигнат нещо) и ветерани, наближаващи края на кариерата си. Например, според Transfermarkt, агенцията The Team има близо 1400 играчи с договор (най-големият брой в света). Долната половина от списъка с клиенти на фирмата обаче се състои от млади играчи на 16 и 17 години, които все още не са се прехвърлили никъде и чиято трансферна стойност е неясна. Само 1300 играчи от всички агенции, включени в класацията на CIES, попаднаха в класацията.

Британската агенция CAA Stelar води подреждането.

Комбинираната стойност на играчите, които тя представлява, надхвърля 2.5 милиарда евро.

Също толкова интересно е, че MS Foot се класира на десето място. Това е по същество еднолично шоу и в него участва активен футболист Муса Сисоко. Оказва се, че той е успешен не само на терена, но и в агентския бизнес.

Британската агенция CAA Stelar се класира на първо място по обща стойност на своите топ клиенти. Общата стойност на футболистите, представлявани от агенцията, достигна 2.56 милиарда евро.

Като се имат предвид 84-мата играчи, включени в списъка на агенцията, средната им стойност е 30.5 милиона евро.

Най-скъпият играч под нейно управление е халфът на „Барселона“ – Фермин Лопес (100 милиона евро).

Има и четирима играчи, оценени на 60 милиона евро, както и няколко играчи, оценени между 25 и 60 милиона евро.

Второто място е за португалската агенция Gestifute с 36 играчи, оценени на 1.86 милиарда евро.

Човек може да си помисли, че Gestifute се е възползвала от мощния приток на бразилски футболисти, търсещи успех в Европа (за португалците бразилският бизнес с препродажба отдавна е значителен източник на доходи), но не. Най-важният клиент на Gestifute обаче е испанският нападател и нападателят на „Барселона“ – Ламин Ямал (200 милиона евро). След това са португалските играчи Витиня и Жоао Невеш (и двамата ПСЖ), оценени на по 110 милиона евро. В резултат на това средната стойност на играчите с португалски договор е почти 52 милиона евро. В това отношение португалците значително превъзхождат CAA Stelar.

Агенцията The Team (САЩ) допълва челната тройка.

Американците имат 51 играчи с договор на стойност поне 10 милиона евро. Общата им стойност е 1.25 милиарда евро. Най-скъпият е Федерико Валверде. Уругвайският халф на „Реал“ – Мадрид е оценен на 120 милиона евро. Средната стойност на играча е 24.4 милиона евро.

MS Foot допълва топ 10.

Агенцията има само осем играчи, които отговарят на критериите, съставени от класацията CIES. MS Foot няма ветерани с договор, наближаващи пенсиониране, или млади играчи, които правят първите си стъпки в професионалния футбол. Те просто имат осем солидни играчи. Най-скъпият от тях е Усман Дембеле. Нападателят на ПСЖ е оценен на 100 милиона евро. Общата стойност на осемте играчи е 532 милиона евро, или средно 66.5 милиона евро. Това е най-добрата цифра в класацията. Агенцията се управлява от Муса Сисоко, 36-годишен футболист, който все още е активен. Той е известен предимно с изявите си в английската Висша лига, по-специално с достигането до финала на Шампионската лига с „Тотнъм“ през 2019 година. Сисоко е изиграл 71 мача за френския национален отбор. В момента той играе за скромния гръцки клуб „Панатинайкос“, но изглежда, че вече знае точно какво ще прави след предстоящото си пенсиониране. Освен Дембеле, списъкът му с клиенти вече включва Дезире Дуе (ПСЖ, 90 милиона евро), Брадли Баркола (ПСЖ, 90 милиона евро) и Раян Черки („Манчестър Сити“, 65 милиона евро).