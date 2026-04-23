Съдът на ЕС пресече „френската безработица“ в България

Законовите промени, свързани с пресичането на т. нар. “френска безработица” в България, не противоречат на правото на Европейския съюз, реши Съдът на ЕС по преюдициално запитване на Административен съд – Благоевград. То касае начина на изчисляване на паричните обезщетения за безработица за лица с осигурителни периоди в България и в друга държава членка на Съюза.

Съдът потвърждава, че при определяне размера на обезщетението за безработица, България, като държава по пребиваване, може да прилага национален ред за изчисляване, при който не се взема предвид единствено възнаграждението от последната работа в друга държава членка, а могат да бъдат отчетени и други доходи и осигурителни периоди, съгласно националното законодателство.

Накратко – през 2024 година депутатите затвориха вратичка в Кодекса за социално осигуряване, която позволяваше човек с няколко дни работа на висока заплата в европейска страна да получава в България максимално обезщетение за безработица.

В резултат на това “надутите” обезщетения със стаж от различни европейски страни рязко се стопиха. И след като бяха орязани високите обезщетения, родните съдилища бяха залети от дела.

От НОИ заявяват, че ще продължат да прилагат законодателството при защита на правата на осигурените лица и при спазване на принципите на равнопоставеност, законосъобразност и финансова устойчивост на общественото осигуряване.