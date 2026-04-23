Денят по диагонал – 23 април 2026 година

ЕС очаква подем във външната си политика без Орбан. Той ли беше пречката?
Европейският съюз навлиза в нова фаза на външната си политика след изборната загуба на Виктор Орбан в Унгария. Първите сигнали за промяна вече се виждат в решения, които дълго време бяха блокирани. Сред тях са 20-ият пакет санкции срещу Русия и отпускането на мащабен финансов пакет за Украйна в размер на 90 млрд. евро. И двете мерки бяха забавени месеци наред заради ветото на Будапеща, свързано с енергийни и политически спорове.
Фискалният съвет очерта три сценария за икономиката през 2026 година, предупреди за риск от стагфлация
Фискалният съвет очерта три сценария за развитието на икономиката през 2026 година, като предупреждава за риск от стагфлация и засилена несигурност. В анализа са разгледани реалистичен, песимистичен и силно песимистичен сценарии, като основният фактор и в трите остава геополитическата обстановка и цените на енергийните ресурси.
Брюксел съблазнява Исландия за членство в ЕС чрез изключения в риболовната политика
Брюксел би могъл да направи изключения за Исландия по отношение на политиката за риболова, за да насърчи потенциалното присъединяване на страната към Европейския съюз в стремежа си да разшири присъствието си в стратегически важната Арктика. Исландия подготвя референдум през август по въпроса дали да възобнови преговорите за членство в блока, подтикната от опасения за сигурността, които се изостриха от войната на Русия в Украйна и заплахите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да анексира Гренландия.
Над 21% от населението са били под прага на бедност през 2025 година
Над 21% от населението са били под прага на бедност през 2025 година, като това представлява 1 368 700 души. Това показват данни на Националния статистически институт.
Линията на бедност за страната е достигнала 866,67 лева средномесечно на лице от домакинство, което е ръст от 13,5% спрямо предходната година. Въпреки това делът на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.
Мицотакис призова ЕС да има план „Б“ при разрастване на енергийната криза
Международната общност е изправена пред потенциална мащабна криза и страните от ЕС трябва да имат план „Б“ в случай на влошаване на кризата. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви това по време на 11-ия Делфийски икономически форум.
Близо 20-годишна съдебна сага разкрива безумствата в държавата ни
За ужилените с милиони инвеститори, повярвали на неуморният комбинатор, който поддържаше имидж на проспериращ бизнесмен в близкото минало – Томас Лафчис, остава да пият по една студена вода
Безспорно темата на тази седмица е разграждането на мафиотизираната правосъдна система у нас. Макар сами по себе си съчетаването на понятията правосъдие и мафия да са оксиморон, от години за клетата ни Родина е очевидно, че той се е превърнал в „нормално“ понятие.