Денят по диагонал – 23 април 2026 година

Европейският съюз навлиза в нова фаза на външната си политика след изборната загуба на Виктор Орбан в Унгария. Първите сигнали за промяна вече се виждат в решения, които дълго време бяха блокирани. Сред тях са 20-ият пакет санкции срещу Русия и отпускането на мащабен финансов пакет за Украйна в размер на 90 млрд. евро. И двете мерки бяха забавени месеци наред заради ветото на Будапеща, свързано с енергийни и политически спорове.

Фискалният съвет очерта три сценария за развитието на икономиката през 2026 година, като предупреждава за риск от стагфлация и засилена несигурност. В анализа са разгледани реалистичен, песимистичен и силно песимистичен сценарии, като основният фактор и в трите остава геополитическата обстановка и цените на енергийните ресурси.

Брюксел би могъл да направи изключения за Исландия по отношение на политиката за риболова, за да насърчи потенциалното присъединяване на страната към Европейския съюз в стремежа си да разшири присъствието си в стратегически важната Арктика. Исландия подготвя референдум през август по въпроса дали да възобнови преговорите за членство в блока, подтикната от опасения за сигурността, които се изостриха от войната на Русия в Украйна и заплахите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Над 21% от населението са били под прага на бедност през 2025 година, като това представлява 1 368 700 души. Това показват данни на Националния статистически институт.

Линията на бедност за страната е достигнала 866,67 лева средномесечно на лице от домакинство, което е ръст от 13,5% спрямо предходната година. Въпреки това делът на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.

Международната общност е изправена пред потенциална мащабна криза и страните от ЕС трябва да имат план „Б“ в случай на влошаване на кризатаГръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви това по време на 11-ия Делфийски икономически форум.

Близо 20-годишна съдебна сага разкрива безумствата в държавата ни

За ужилените с милиони инвеститори, повярвали на неуморният комбинатор, който поддържаше  имидж на проспериращ бизнесмен в близкото минало – Томас Лафчис, остава да пият по една студена вода

Безспорно темата на тази седмица е разграждането на мафиотизираната правосъдна система у нас. Макар сами по себе си  съчетаването на понятията правосъдие и мафия да са оксиморон, от години за клетата ни Родина е очевидно, че той се е превърнал в „нормално“ понятие.

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
