От Сметната палата обявиха, че няма препоръка към общините да се плаща само по банка на СИК

Сметната палата не е препоръчвала на общините да плащат само по банков път на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), както се твърди в медийни публикации, обявиха от пресцентъра на институцията.

При одити на Годишните финансови отчети за 2024 г. на общини одитната институция е открила нарушения на техните вътрешни правила, свързани с ограничаването на плащанията в брой. Става въпрос за разплатени суми за възнаграждения на членове на СИК за изборите на 9 юни 2024 г. за народни представители и за членове на европейския парламент и на 27 октомври същата година за Народно събрание.

Във вътрешните правила на общините Стара Загора, Димитровград и Раднево, утвърдени със заповед на кметовете, е разписано, че се ограничават разплащанията в брой, като всички възнаграждения, с изключение на няколко конкретни описани случая (за командировки, автобусни билети и т.н.) се превеждат по банков път.

При разплащане на дейности, свързани с изборите през 2024 г. обаче одитният екип е установил, че в документите липсват декларации от членовете на СИК, удостоверяващи, че не разполагат с банкови сметки, което съгласно вътрешните правила на общините представлява обективна причина за практическа невъзможност за изплащане на възнагражденията по банков път. Така за изборите през 2024 г. в три общини са разплатени кеш за изборни дейности близо 1,3 млн. лева – 173 000 лева в Раднево, близо 690 хиляди лева в Стара Загора и 432 000 лева в Димитровград.

Сметната палата е сезирала за казуса Националната агенция за приходите, на която са изпратени извлечения от трите одитни доклада.

В отговор на запитване от Сметната палата, от Община Раднево е предоставен Протокол от 27.11.2025 г. от НАП за извършена проверка на представени документи и насрещни проверки на пет лица, участвали в СИК. С протокола е потвърдено, че тези лица действително са членове на СИК и че са получили възнагражденията си в брой, като от инспекторът на териториалната дирекция (ТД) на НАП няма заключение за спазването или неспазването на нормативната уредба.

За другите две общини – Стара Загора и Димитровград, проверката на НАП все още не е приключила.

„БАНКЕРЪ“ припомня, че преди броени дни в медиите излезе информация, че стотици членове на СИК са заплашени да не получат възнагражденията си заради липса на банкова сметка.

