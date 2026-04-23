Изследователи установяват, че кафето може да помогне за намаляване на ефектите от липсата на сън.

Нарастващ брой изследвания подчертават значението на съня за общото благосъстояние. Всъщност, наред с храненето и физическата активност, много експерти вече го считат за основен стълб на здравето. Въпреки това около 37% от възрастните в не получават препоръчителните 7–9 часа сън на нощ.

С времето недоспиването може да увеличи риска от редица хронични заболявания и да повлияе почти на всяка система в тялото – от сърдечното здраве и хормоналния баланс до метаболизма и имунната функция. То играе важна роля и за здравето на мозъка, особено за начина, по който учим и създаваме спомени.

Една ключова област в мозъка, свързана с формирането на паметта, е хипокампусът. В него определени неврони подпомагат социалната памет – способността ни да разпознаваме и помним хора. Нови изследвания показват, че дори кратки периоди на лош сън или лишаване от сън могат да нарушат този процес и да затруднят създаването на такива спомени.

Обикновено, когато говорим за подобряване на съня, ни съветват да ограничим стимуланти като кофеина, тъй като те могат да пречат на заспиването. Но ново изследване, публикувано в Neuropsychopharmacology, показва, че връзката между съня, кофеина и мозъчната функция може да е по-сложна – особено когато сънят вече е нарушен.

Как е проведено изследването?

За да изследват ефекта на липсата на сън върху социалната памет и ролята на кофеина учените работили със 119 мишки. Те имали нормален достъп до храна, вода и обичаен режим на сън.

Преди експеримента една група получавала кофеин чрез водата си за една седмица. След това част от мишките спели нормално, а други били държани будни в продължение на пет часа чрез леки стимули.

Изследователите оценили:

Социалната памет – дали мишките разпознават позната мишка

– дали мишките разпознават позната мишка Мозъчната функция – способността на невроните да укрепват връзките си

– способността на невроните да укрепват връзките си Мозъчната химия – нива на протеини, свързани с паметта

– нива на протеини, свързани с паметта Ефекта на кофеина – дали намалява последствията от лишаването от сън

Какво установява изследването?

Резултатите показват, че липсата на сън влошава процесите, свързани с паметта. При недоспалите мишки се наблюдава понижена активност в хипокампуса и повишени нива на аденозинови рецептори, свързани с умора и намалена мозъчна активност.

Интересното е, че кофеинът изглежда обръща много от тези ефекти. Той блокира действието на аденозина – вещество, което се натрупва през деня и предизвиква сънливост и така подпомага по-висока мозъчна активност.

Мишките, които получавали кофеин, показали подобрение както в мозъчната функция, така и в паметта – дори след лишаване от сън.

Важно е обаче да се отбележи, че това изследване е проведено върху мишки, а не върху хора, така че резултатите не могат директно да се приложат в ежедневието.

Все пак някои изследвания при хора сочат подобни тенденции например, че сутрешният прием на кофеин може да подобри вниманието и обработката на информация.

Какво означава това за реалния живот?

Въпреки че кофеинът може да дава временен когнитивен тласък, той не може да замени ролята на съня за дългосрочното здраве на мозъка.

С други думи: сутрешното кафе може да те направи по-буден след лоша нощ, но не е заместител на качествения сън.

За по-добър сън и мозъчна функция:

Поддържай постоянен режим на сън

Ограничи екраните преди лягане

Прекарвай време на естествена светлина

Създай си успокояваща вечерна рутина

Също така внимавай кога приемаш кофеин – късната консумация може да влоши съня и да създаде порочен кръг.

Мнение на експерт

Изводите от изследването в Neuropsychopharmacology потвърждават нещо важно: сънят е ключов за здравето на мозъка. Макар кофеинът да може временно да компенсира някои ефекти от недоспиването, той не може да замени качествения сън.

В краткосрочен план кафето може да помогне, особено след лоша нощ. Но в дългосрочен план най-важното остава едно: редовен и пълноценен сън за по-добра памет, ясно мислене и цялостно здраве.

