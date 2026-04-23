Войната в Иран е качила рекордно таксите за корабните маршрути през Панамския канал

Таксите за най-натоварените корабни пътища в Панамския канал са достигнали рекордно високи равнища, тъй като азиатските купувачи, нуждаещи се отчаяно от суров петрол и природен газ, се борят с препятствията пред глобалните корабни маршрути, прекроени от войната в Иран. Ежедневните търгове за транзитни пътища в изкуствения воден път, свързващ Атлантически с Тихи океан, са привлекли пет пъти повече оферти в сравнение с количествата преди конфликта в Близкия изток, като цените за най-често използваните шлюзове Panamax в канала са средно 837 500 долара, според данни, събрани от Argus Media.

Войната в Иран създаде един от най-драстичните в историята шокове в доставките на енергия, като унищожи производството в Персийския залив и оряза барелите за рафинериите в Азия. Затварянето на Ормузкия проток наруши световните пазари на корабоплаване и енергия, което доведе до ръст на отклонените пратки и повишаване на разходите за превоз.

Рос Грифит – ръководител на звеното за ценообразуването на товари за Северна и Южна Америка в Argus, посочва, че „около 70 процента от корабите, които преминават през Панамския канал, използват оригиналните шлюзове Panamax, чиито търговски цени са скочили почти 10 пъти от началото на войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток.“ И допълва: „Това е много значително увеличение, отразяващо как азиатските купувачи се надпреварват да доставят петрол, горива и сухи насипни стоки, като въглища, главно от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати“.

Скокът в доставките на петрол и гориво от САЩ през канала, който е най-краткият маршрут между крайбрежието на Мексиканския залив и Азия, е довел до увеличаване на времето за чакане на танкерите със суров петрол, които се стремят да преминат през изкуствения воден път, до 4.25 дни – върхов престой за последните шест седмици, според изследователската група Kpler. Това е накарало някои компании да плащат огромни суми, за да избегнат дълги опашки, образуващи се на входа на канала, като отделните търгове за най-големите шлюзове достигнаха 4 милиона долара през април, според Argus.

Едрите собственици на кораби, които често използват Панамския канал, като например големи контейнеровози и компании за втечнен петролен газ, обикновено предварително резервират слотове на фиксирани цени, традиционно доста под средните на дневните търгове, вместо да се конкурират за слотове на тях. До 30% от трафика по канала като цяло обаче се разиграват на аукциони, а не чрез предварително резервиране на слотове.

Администрацията на Панамския канал е съобщила на „Файненшъл таймс“, че последните резултати от търговете отразяват пазарните промени и не са резултат от увеличение на таксите. „Панамският канал в момента функционира по изключително надежден и предвидим начин, дори на фона на нестабилността на световната търговия и геополитическото напрежение“, се казва в съобщението.

Експерти твърдят, че изобилните доставки от Съединените щати са причина за активния трафик. „С това конкретно прекъсване в пролива просто няма достатъчно доставки по вода“, отбелязва Кенет Медлок – старши директор на Центъра за енергийни изследвания в университета „Райс“ в Хюстън. Въпреки че американците са добре снабдени с петрол и рафинирани петролни продукти, „това просто означава, че азиатският пазар ще повиши цената“, добавя той.

Конкуренцията за американски товари се е увеличила значително отпреди войната, подчертава Касим Афган – експерт в платформата за пазарни анализи Spark Commodities, проследяващ арбитражните възможности за преминаване на танкери за втечнен природен газ от Съединените щати към Европа и Азия. „Това е силен сигнал за отклоняване на товари“, посочва той, коментирайки конкуренцията между Европа и Азия за черно злато и рафинирани продукти. „Докато по-голямата част от американските кораби са пътували до Азия през нос Добра надежда, е много по-изгодно да минат през Панамския канал“, добява Афган.

От началото на войната в края на февруари 29 танкера, превозващи дизел, втечнен природен газ (LNG) и самолетно гориво, са се отклонили от маршрутите си, като по-голямата част са пристигнали в Азия, според Kpler. Андрес Рохас – анализатор в звеното за LNG в S&P Global, пък отбелязва: „В момента наблюдаваме увеличение на доставките от Атлантическия басейн, пренасочвани към азиатските пазари, тъй като цените в района на Тихи океан се повишават в сравнение с Европа.“