Киселото мляко – супер храна, ако го консумирате правилно

Лекари и диетолози са единодушни: киселото мляко е една от най-здравословните храни. То е богато на протеини и пробиотици, засища и е подходящо за закуска, междинно хранене или дори десерт. Но ако искате да го консумирате ежедневно, е важно да изберете правилния вид.

„Киселото мляко се прави от мляко, така че съдържа протеин,“ обяснява диетологът Натали Рицо. Протеинът, заедно с мазнините в някои видове мляко, помага да се чувствате сити по-дълго.

То съдържа и калций – важен минерал за здрави кости, зъби, коса и нокти. Освен това включва пробиотични бактерии, които подпомагат чревната микрофлора и общото здраве на храносмилателната система.

Здравословно ли е да ядете кисело мляко всеки ден?

По принцип – да. Киселото мляко е хранителна и полезна храна. Но някои видове са по-добър избор от други.

Обикновеното кисело мляко съдържа сравнително малко протеин – около 5 г на порция – и често има добавена захар, особено при ароматизираните варианти.

Някои от тях съдържат над 10 г добавена захар, което не е подходящо за ежедневна консумация. Според препоръките мъжете не трябва да приемат повече от 36 г добавена захар дневно, а жените – не повече от 25 г.

Затова, ако искате да ядете кисело мляко всеки ден, е по-добре да изберете по-здравословен вариант.

Прецедените видове кисело мляко и скир съдържат двойно повече протеин (или повече) и запазват полезните витамини, минерали и пробиотици. Въпреки това и при тях трябва да се внимава със захарта.

Ако искате да ядете кисело мляко всеки ден:

1. Избирайте вариант с високо съдържание на протеин
Прецедено кисело мляко и исландският скир съдържат около 12 г или повече протеин на порция – почти двойно повече от стандартното.

2. Ограничете добавената захар
Най-добре е да избирате натурално кисело мляко и сами да добавяте вкус:

  • мед
  • стафиди
  • пресни плодове
  • ядки или гранола

Така контролирате количеството захар и получавате повече хранителни вещества.

3. Внимавайте с мазнините
Киселото мляко се предлага като пълномаслено, нискомаслено и обезмаслено.

  • Нискомасленото е добър баланс за повечето хора
  • Пълномасленото също е подходящо, ако нямате притеснения за сърдечното здраве
  • При риск от сърдечни заболявания е по-добре да изберете нискомаслен или обезмаслен вариант

Киселото мляко може да бъде част от здравословното хранене всеки ден – стига да избирате правилния тип и да внимавате със захарта и мазнините.

