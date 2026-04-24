Гран при на Турция ще се завърне във „Формула 1“ през 2027 г.

Гран При на Турция ще се завърне в календара на „Формула 1“ през 2027 година. Според администрацията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, договорът за домакинство на събитието ще бъде за пет години.

На 24 април в Истанбул се проведе представянето на Гран При на Турция. Освен президента Ердоган, присъстваха и изпълнителният директор на „Формула 1“ Стефано Доменикали и ръководителят на Международната автомобилна федерация Мохамед бин Сулайем. Състезателен автомобил премина по улиците на града.

„Състезанията от „Формула 1“, които ще се провеждат в Истанбул поне през следващите пет години,

ще помогнат за укрепване на водещата позиция на Истанбул в света и ще демонстрират, че страната ни е сигурно убежище за региона“, заяви турският президент.

Гран При на Турция беше част от календара на „Формула 1“ от 2005 до 2011 година.

Събитието се проведе и през 2020 и 2021 г., като се завърна в графика поради промени, причинени от пандемията от COVID-19. Гран При на Турция се провежда на пистата „Истанбул Парк“, която е с дължина 5333 метра. Състезанието от „Формула 1“ се провежда с 58 обиколки.

Една от любопитните подробности на „Истанбул парк“ е, че трасето е изпълнено с множество изкачвания и спускания. Това е нехарактерна черта за пистите от Формула 1. Повечето от тях са с равна и равномерна настилка.