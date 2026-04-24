Американски войник с участие в залавянето на Мадуро е обвинен за печалба от залози за над 400 хил. долара

Прокуратурата на Съединените щати обвини войник, участвал в планирането на януарската акция за залавяне на венецуелския диктатор Николас Мадуро, в извършване на сделки на пазара за прогнози за мисията, от които е спечелил над 400 000 долара. Според федерален обвинителен акт, обявен на 23 април, 38-годишният сержант Ганън Кен Ван Дайк е използвал класифицирана информация, за да прави залози на пазара за прогнози Polymarket.

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заяви на 23 април: „На нашите мъже и жени в униформа е поверена класифицирана информация, за да изпълнят мисията си възможно най-безопасно и ефективно, и им е забранено да използват тази силно чувствителна информация за лична финансова изгода.“ Бланш добавя: „Широко разпространеният достъп до пазарите за прогнози е сравнително ново явление, но федералните закони, защитаващи информацията за националната сигурност, се прилагат изцяло“.

Федералните прокурори и ФБР твърдят, че войникът на активна служба във Форт Браг (военна база в Северна Каролина) Ван Дайк през декември и януари е направил до 2 януари (ден преди отвличането на Мадуро и съпругата му) приблизително 13 залога на стойност 33 034 долара на различни опции, включително „Американските сили във Венецуела“ и „Мадуро се оттегля“ до 31 януари, след като е научил за операцията. От тях той е спечелил 409 881 долара, по-голямата част от които е прехвърлил в трезор за чуждестранна криптовалута, а по-късно и в нова онлайн брокерска сметка.

След като новините за необичайни сделки, свързани със залавянето на Мадуро, започнали да се разпространяват, сержант Ван Дайк се опитал да изтрие акаунта си в Polymarket, заблуждавайки, че е загубил достъп до имейл адреса, свързан с него.

Според обвинителния акт, войникът се е опитал да скрие самоличността си на пазарите за прогнози след съобщения за нетипична търговия, свързана със споразуменията на Мадуро на Polymarket.

Срещу Ван Дайк са внесени общо пет обвинения: три за нарушаване на Закона за фондовите борси, едно за банкова измама и едно за незаконна парична транзакция. Всяко от тях носи максимална присъда между 10 и 20 години затвор. Делото срещу войника е образувано във федерален съд в Северна Каролина, но то е прехвърлено на федералния съд в Манхатън.

„Пазарите за прогнози не са рай за използване на незаконно присвоена поверителна или класифицирана информация за лична изгода“, коментира Джей Клейтън – американски прокурор на Южния окръг на Ню Йорк, на 23 април.

В онлайн публикация в социалната платформа X, Polymarket заяви: „Когато идентифицирахме потребител, търгуващ с класифицирана правителствена информация, отнесохме въпроса до Министерството на правосъдието и съдействахме на тяхното разследване. Търговията с вътрешна информация няма място в Polymarket. Днешният арест е доказателство, че системата работи.“

През януари Съединените щати започнаха удари във Венецуела и заловиха Мадуро заедно със съпругата му – първото задържане на латиноамерикански лидер от Вашингтон от повече от три десетилетия насам. Те бяха транспортирани на американска земя и обвинени за различни престъпления, включително заговор за наркотероризъм. И двамата пледираха невинни.

Обвинителният акт срещу сержанта е един от най-известните епизоди на използване на класифицирана информация от служител на американско правителство, за да печели пари на пазари за прогнози – заплаха за националната сигурност, която накара Белият дом да предупреди срещу подобна търговия с вътрешна информация. Предупреждението дойде на фона на вълна от подозрителни сделки, свързани с войната с Иран.

Компаниите, които управляват пазари за прогнози, са подложени на засилен контрол през последните месеци. Сенатът и Камарата на представителите обмислят законодателство, което да ограничи ползването на един популярен сайт, Kalshi, от държавни служители, а отделните щати обмислят също и по-строги регулации.

На въпрос на 23 април за държавни служители, използващи пазари за прогнози, президентът Доналд Тръмп каза: „Целият свят, за съжаление, се е превърнал в нещо като казино.“ И: „Никога не съм бил много „за“ това. Не ми харесва концептуално. Не съм доволен от тези неща.“

Въпросът как да се регулират пазарите за прогнози стана особено наложителен за държавните служители през последните месеци, предвид внезапния бум в използването им. Пазарите се регулират от Комисията за търговия с фючърсни контракти и залагащите в много случаи могат да заобиколят ограниченията на щатско ниво върху по-традиционния хазарт поради начина, по който залозите се класифицират законно. На 23 април комисията заведе дело срещу сержант Ван Дайк, с искане съдът да му забрани бъдещи сделки и да го осъди да плати пълно обезщетение.

Ван Дайк е войник на активна служба от около 2008 г., а от 2023-а е старши сержант в Специалните сили на армията на Съединените щати. Десет години след началото на службата си получава специален достъп до класифицирана информация, подписвайки официално споразумение, в което обещава никога да не разкрива съдържанието на тази информация. Миналата година е подписал подобно споразумение, свързано с военни операции в Западното полукълбо.

През есента на 2025-а Polymarket е започнал да предлага на потребителите възможността да залагат дали определени събития, свързани с Венецуела и Мадуро, ще се случат или няма да се случат, се казва в обвинителния акт. През септември компанията е направила оферти за вероятността „американските сили във Венецуела до“ определени дати. През ноември те са включвали опциите Мадуро да бъде „отстранен“ от власт или да бъде отстранен от власт до поредица от дати. В средата на декември е било внесено предложение за бъдещата вероятност Съединените щати да нахлуят във Венецуела до 31 януари.