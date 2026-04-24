Китарата на основателя на Oasis от видеото „Wonderwall“ е продадена на търг за 96 хил. долара

Акустична китара, принадлежаща на члена и автор на песни на английската рок банда Oasis Ноел Галахър, беше продадена в Sotheby’s в Ню Йорк за 96 000 долара. Тя се появи във видеото към една от най-популярните песни на групата – „Wonderwall“.

Въпросната китара е Epiphone EJ-200, на която Ноел Галахър е свирил по време на записа на албума (What’s the Story) Morning Glory? (1995 г.). Освен в Wonderwall, китарата е била използвана и в песента „Champagne Supernova“. Експертите оцениха инструмента на 60 000-80 000 долара. Според аукционната къща китарата с автограф от музиканта е в отлично състояние и преди това е била в частна колекция.

Според BBC, ръкописният текст на „Don’t Look Back in Anger“ също беше продаден за 38 400 долара на същия търг, посветен на историята на рока.

Групата Oasis е сформирана през 1991 г. от братята Ноел и Лиъм Галахър в Манчестър.

След метеорната популярност на албумите „Definitely Maybe“ и „Morning Glory“, групата се разпада през 2009 г. поради конфликт между братята. 

През 2024 г. музикантите обявяват завръщането си с турнето Live ’25.

Ноел Томас Дейвид Галахар (Noel Thomas David Gallagher) е тесктопосец, водещ китарист и понякога вокалист на „Оейсис“ (Oasis).

Ноел Галахър е роден 29 май 1967 в Манчестър, Англия. Отгледан заедно с брат си Лиъм Галахър в Бърнейдж, Манчестър, Ноел започва да взима уроци по китара от Дейли Робъртсън на 13-годишна възраст. След серия от различни работи, които върши в строителството, Галахар се включва в местната музикална група „Inspiral Carpets“ в 1988 година. 

През 1991 той става член на групата на своя брат Лиам „The Rain“ (впоследствие именувана като Oasis), бързо заявявайки своята доминантност над групата.

„Оейсис“ получават голям успех още с техния блестящ дебютен албум от 1994 г. „Definitely Maybe“. Той ги изстрелва на върха на славата и ги превръща в една от най-популярните групи на 90-те години на ХХ век. Ноел се включва като централна фигура във Бритпоп движението, по време на което „Оуейсис“ продължават да се радват на успехи. Бандата издава и втори албум (What’s the Story) Morning Glory?. Тя си съперничи с друга известна бритпоп музикална група „Блър“ (Blur). 

„Оуейсис“ имат издадени още шест други студийни албума.

Заедно с „Blur“ и „Suede“ са отговорни за изкачването на бритпопа на върха на класациите.

