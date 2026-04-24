Краят на Xbox дойде ли?

Две хиляди двадесет и шеста отдавна започна, но с нея се засилиха и промените в гейминг индустрията. Такъв пример е и известната конзола Xbox, която се сбогува с главния изпълнителен директор на Microsoft Gaming Фил Спенсър, бидейки сменен от Аша Шарма, бившият президент на Microsoft’s CoreAI, оставайки бъдещето на Xbox несигурно.

През последните две години големият конкурент на PlayStation бе изправен пред доста предизвикателства. Например, само през изминалата година продажбите на Xbox спаднаха до цели 70%, с което се отбеляза най-слабият му рекорд в историята на неговото съществуване. Затова не е чудно, че някои вериги супермаркети като Costco изцяло са преустановили продажбите на конзолата. Нещо повече, по данни на CBR, американската компания все още не може да се справи с жестоката конкуренция от PlayStation и Nintendo, чиито конзоли PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 продължават да се представят блестящо на световния пазар.

С такава трудна изминала година, не е никак чудно, че мнозина прогнозират, че дните на Xbox са преборени. Въпреки че немалко източници разкриват, че през идната година американската конзола ще претърпи някои сериозни и фундаментални промени.

Аша Шарма.

Например, с новия си изпълнителен директор, Xbox получава ново начало: компанията планира да съкрати значителна част от персонала си и да отложи издаването на някои видеоигри, за да може с по-малък екип и с по-малко фокусирани заглавия Xbox да подобри процеса си на работа.

Нещо повече, Аша Шарма обяви, че следващата Xbox конзола, носеща кодовото име Project Helix, ще позволява играенето на игри, пригодени и за Xbox, и за компютър. В същото време, някои потвърдени заглавия като Clockwork Revolution и Forza Horizon 6 са вече напът.

По всичко изглежда, че от Xbox се отдалечават от идеята, че ексклузивните игри стимулират продажбите. Вместо това тази година ще се фокусират главно върху укрепването на марката като разработчик на видеоигри. Но само времето ще покаже дали тези фундаментални промени ще спасят американската конзола от пълно забвение.