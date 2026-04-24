Президентът на РСМ Гордана Силяновска честити изборната победа на Румен Радев

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова обяви, че е честитила изборната победа на Румен Радев.

Тя се е обадила на лидера на „Прогресивна България“ с очакването, че новото българско правителство ще има конструктивно отношение към стремежа на Скопие към членство в ЕС.

По- рано премиерът Християн Мицкоски заяви, че е поздравил Румен Радев веднага след обявяването на изборните резултати.

Снощи в интервю за телевизия „Сител“ Мицкоски обвини София, че спира Скопие в международните отношения. Той обвини България, че е блокирала Плана за действие за малцинствата и асоциираното членство на Северна Македония в инициативата „Три морета“.

Християн Мицкоски обяви, че съвсем скоро очаква „последния доклад на Европейската комисия, в който е отбелязан голям напредък в плана за реформи“.