Уолстрийт тихомълком се финансира в юани, „Голдман“ оглавява класацията, Европа гледа отстрани

Американските банки от Уолстрийт начело с „Голдман Сакс“ са взели рекордни суми назаем в китайски юани тази година, тъй като ниските лихвени проценти привличат повече чужденци към офшорните пазари на дългови инструменти на Китай, укрепвайки ролята на валутата в световните финанси. Скокът в банковите заеми е част от по-обхватен бум в емитирането на офшорен дълг, деноминиран в юани, обусловен от огромното търсене сред жадните за доходност инвеститори от Континентален Китай след като Пекин започна да улеснява покупките на продукти с фиксиран доход в Хонконг. Въпреки че възвръщаемостта на книжата е по-висока, отколкото на континента, тя е по-ниска от равнищата, достъпни за кредитополучателите на повечето други световни пазари.

В резултат, общият размер на заемите в т. нар. облигации „дим сум“ (dim sum), емитирани извън континента, предимно в Хонконг, и деноминирани в китайски пари, са достигнали 300 милиарда юана (44 милиарда долара) от началото на 2026-а – над два пъти повече от количествата през същия период на 2025-а, която сама по себе си е била рекордна година.

Самостоятелните емисии на американските банки, което означава, че те управляват собственото си емитиране на дълг, са скочили до 47.5 милиарда юана, което също е рекорд, а „Голдман Сакс“ държи лъвския пай. „Има толкова голямо търсене на офшорни активи в юани. Това предоставя привлекателен алтернативен източник на финансиране за фирмата“, коментира Айзък Уонг – шеф на звеното за дистрибуция на инструменти с фиксиран доход, валути и суровини за Азия без Япония на „Голдман Сакс“.

Кредитополучателите, които са се възползвали от пазара този месец, включват Португалия, както и държавни организации като финландската MuniFin – публична кредитна институция, и Корейската банка за развитие. В началото на годината Северната инвестиционна банка и Шведската корпорация за експортни кредити също емитираха облигации „дим сум“.

„В момента се наблюдава лудост по заемане в офшорните юани“, посочва Джон Удс, главен инвестиционен директор за Азия в Lombard Odier. „Всички – от индонезийското правителство до Morgan Stanley, емитират дълг [в юани].“

Макро факторът е разликата в доходността, която сега е твърде голяма, за да бъде игнорирана от институционалните ковчежници.

Тегленето на заеми в юани е приблизително с 60% по-евтино от заемането в долари по текущите лихвени проценти, а за инвестиционна банка, финансираща десетки милиарди долари в търговски запаси, оборотен капитал и задължения към контрагенти, този арбитраж се натрупва в стотици милиони базови пункта спестявания годишно.

„Голдман Сакс“ е най-големият чуждестранен емитент на облигации dim sum и вторият по големина като цяло след държавната „Банк ъф Чайна“. Тази година Китай е дал назаем 32.1 милиарда юана чрез облигации, което представлява около 10% от емитираните количества.

Подкрепящите политики от Пекин помагат за увеличаване на размера на капитала от континентален Китай, който може да се инвестира в облигации в Хонконг – част от по-широк стремеж за интернационализиране на валутата. На Китайския форум за развитие миналия месец – среща на високо равнище, известна като Китайският Давос – управителят на централната банка Пан Гуншенг обеща „диверсифицирано парично и финансово сътрудничество за по-нататъшно развитие на офшорния пазар на юани“.

Миналата година Пекин значително разшири достъпа до програмата Bond Connect на страната, която позволява на инвеститорите от континентален Китай да купуват продукти с фиксиран доход в Хонконг, отваряйки я за застрахователи и други небанкови финансови институции за първи път.

Защо Хонконг, а не Шанхай?

Пазарът на „дим сум“ е важен, защото решава структурния проблем, който исторически е държал Уолстрийт далеч от финансиране в юани. Вътрешните дългови книжа в юани, известни като „панда облигации“ (panda bonds), са в рамките на капиталовия контрол на Континентален Китай, което означава, че приходите не могат да бъдат прехвърляни свободно в чужбина, а хеджирането на валутния риск е оперативно тежко. Облигациите „дим сум“, емитирани в Хонконг при по-позната правна инфраструктура, дават на американските банки арбитраж на доходността без усложненията, свързани с капиталовата сметка.

Пекин активно разшири канала. Последните регулаторни промени улесняват китайските инвеститори от вътрешността на страната да купуват продукти с фиксиран доход, търгувани в Хонконг, създавайки привлекателна база от жадни за доходност купувачи, готови да абсорбират емисиите на „Голдман Сакс“, „Морган Стенли“ и други американски банки на спредове, които са подходящи и за двете страни. Напримеру, базовите 10-годишни държавни дългови книжа на Китай се търгува с доходност от около 1.75%, докато купонът по 10-годишната облигация „дим сум“ на „Голдман Сакс“ е 3 процента. Така инвеститорите от Континенталния Китай получават по-висока доходност, отколкото могат да намерят на вътрешния пазар, Уолстрийт получава по-евтино финансиране, отколкото предлагат доларовите пазари, а Хонконг е по средата, поемайки таксите за посредничество.

„Голдман Сакс“ заяви, че е активизирал операциите си, за да се възползва агресивно и рано от търсенето на офшорни емисии в юани. Очаква се конкурентите да последват примера на инвестиционната група. Уонг посочва, че банката обменя приходите от своите облигации „дим сум“ в долари и хеджира валутния си риск. „Можем лесно да разпределим приходите в цялата фирма и в различни юрисдикции“, добавя той, отбелязвайки, че набраните пари няма да отидат за дейността на „Голдман Сакс“ Континентален Китай. Уонг очаква Пекин да продължи да разширява програмата Bond Connect, а работодателят му да продължи да взема заеми на офшорния пазар на юани „докато има търсене от инвеститорите“.

Икономистите коментират, че ръстът на заемите в юани на големи международни банки показва, че китайската валута поема роля, която някога е играла японската йена.

Офшорният юан „се превърна в основна валута за финансиране поради липса на по-добър вариант“, посочва Алисия Гарсия-Ереро – главен икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в Natixis. „Йената просто не е това, което беше по отношение на разходите за финансиране, особено в дългосрочен план.“

Доходността по 10-годишните държавни облигации на Япония надхвърли 2.4% спрямо 0.61% в началото на 2024 година. А доходността по еквивалентните китайски облигации падна за първи път под тази на японските през ноември 2025-а.

Въпреки че привлекателността на финансирането с „дим сум“ за задграничните кредитополучатели се е увеличила през последната година, същото не важи за китайските им колеги. „Чуждестранните емитенти са основният двигател на този растеж тази година“, подчертава Джеймисън Зуо, директор в базираната в Хонконг китайска рейтингова агенция CSPI Ratings. И допълва, че миналата година ръстът се е дължал главно на „големи китайски технологични компании.“

Стратегическата картина

Ръстът на емисиите „дим сум“ е една от трите свързани тенденции, които променят баланса на глобалните финанси към юана, наред с рекордното предлагане на „панда облигации“ от държавни и наднационални кредитополучатели и бързото разширяване на търговското финансиране в юани. Китайската валута има дял от 34.5% от трансграничните търговски разплащания на азиатския колос в сравнение с 10% през 2017 година.

Сериозна промяна има и в имиджа. Преди пет години, американска инвестиционна банка, която се финансира значително в юани, би било политическо събитие. Днес това е оптимизация на хазната, доколкото пазарът на юани просто предлага привлекателен алтернативен източник на финансиране, предвид сегашното търсене от страна на инвеститорите.

Европейските банки засега са по-предпазливи.

През март 2026 г. германската „Дойче банк“ пласира най-голямата единична „панда“ облигационна емисия, пускана някога от чуждестранна банка, на стойност 5.5 милиарда юана, но активността на европейските институции в емитирането на „дим сум“ е значително по-ниска от тази на американските колеги.

Стратегическият въпрос за европейските финансови директори е дали да ускорят участието си сега, докато разликата в доходността е голяма и Пекин активно насърчава чуждестранните емисии, или да изчакат, докато политическата обстановка около вложенията в китайски пари се изясни. И двете решения носят риск. Ако се чака твърде дълго, възможностите за арбитраж ще се занулят заради навлизането на повече емитенти, което ще свие спредовете. Ако пък се действа твърде бързо, внезапно геополитическо събитие – митническа ескалация, валутна интервенция, регулаторен обрат – ще остави европейските институции с пасиви в юани във възможно най-неподходящия момент.

Онова, което Уолстрийт съобщава безшумно и без емоции, е че юанът е преминал прага от политически риск до финансова възможност. Рекордната емисия на „Голдман Сакс“ не е залог за геополитическото обвързване на Китай със Запада, а признание, че при сегашните разлики в доходността цената да не се финансира в юани е станала по-висока от тази да се направи това.

Именно потози начин се изграждат резервните валути – не чрез политическа декларация, а чрез кумулативни, рационални решения на ниво хазна, вземани едно по едно. И европейските банки, които наблюдават отстрани, трябва да приемат урока сериозно.