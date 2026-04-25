Демерджиев прогнозира, че до средата на май ще има избран редовен кабинет

Бившият вътрешен министър и член на „Прогресивна България“ Иван Демерджиев прогнозира в ефира на „Нова телевизия“, че Румен Радев веднага ще върне на президента Илияна Йотова изпълнен мандат. Той подчерта, че няма време, защото има много ключови въпроси за решаване и министрите много бързо трябва да встъпят в длъжност. Според него до средата на май ще има избран редовен кабинет.

Демерджиев е категоричен, че т.нар. „Домова книга“ за избор на служебни премиери трябва да отпадне. Относно това дали отново ще бъде в ролята на министър на вътрешните работи, той подчерта, че е рано да се каже. Обяви обаче, че ако застане начело на силовото ведомство, ще приеме за главен секретар Георги Кандев, като изрази подкрепа за работата му, особено по отношение на изборния процес. Демерджиев заяви, че би го приел за главен секретар, като това „би гарантирало по-голяма професионалност и контрол върху изборните нарушения“.

Преди дни президентът Илияна Йотова също заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си на този пост.

„Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, коментира Йотова и подчерта, че решението кой да е на този пост ще се вземе от новия вътрешен министър и новото правителство.

По закон главен секретар на МВР – най-висшата професионална длъжност в системата, се назначава и освобождава с решение и предложение на правителството, но накрая указ издава президентът. Наскоро тази процедура се разигра покрай освобождаването на Мирослав Рашков като главен секретар. Оттогава няма постоянен главен секретар, а Кандев е изпълняващ функциите главен секретар. За да стане постоянен обаче, ще трябва решение на Министерския съвет и после указ на Йотова.

Демерджиев коментира и напрежението около сигурността и институциите, като посочи, че отправените заплахи срещу Георги Кандев са тревожен сигнал. По негови думи се твърди, че част от заплахите идват от лица с прякори „Светльо“ и „Картофа“, като единият от тях е свързан с вътрешното министерство и практики от миналото. „Крайно време е тези модели на действие да спрат. Българската прокуратура трябва да прекъсне зависимостите“, заяви Демерджиев, като определи системните проблеми като част от т.нар. „модел Сарафов“.

Другата прогноза на Демерджиев е, че нов Висш съдебен съвет (ВСС) може да има най-рано три месеца след като Народното събрание започне работа. Той е на мнение, че прокуратурата трябва да се реформира, а новият главен прокурор трябва да бъде избран от съвет с безспорен авторитет. Той изрази надежда, че и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова няма да следва старите практики по модела на Борислав Сарафов.

Демерджиев отбеляза, че ще се търси широка парламентарна подкрепа за реформите и че ще бъдат променени правилата за избор на членове на ВСС, за да се гарантира прозрачност и доверие.

Освен това той подчерта необходимостта от спешни действия за спасяване на средства по Плана за възстановяване, като по думите му не трябва да се разчита изцяло на евентуално удължаване на сроковете от Европейската комисия.

В заключение Демерджиев изрази надежда за по-конструктивен тон в парламента и отново подчерта, че евентуалните конституционни промени трябва да се правят внимателно и обмислено.