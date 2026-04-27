РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Брюксел: Разглеждаме отлагане на срока по ПВУ за антикорупционната реформа

Еврокомисията води осем наказателни процедури срещу България за нарушения, свързани с данъци, енергетика, финанси и защита на данните

Европейската комисия разглежда отправеното миналата седмица искане на България за отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със създаването на работещ антикорупционен орган. Заложени по тях са 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ.

“Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване, след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган“, заяви говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки.

Българското предложение е прилагането на този ключов етап да бъде прехвърлено от молбата за второто към тази за четвъртото плащане. По тази линия са замразени 214,5 милиона евро. Крайният срок да приведем всичко в изправност по второто плащане изтича през май, като няма вероятност дотогава да бъде въведено новото антикорупционно законодателство. Вторият ключов етап е новият антикорупционен орган да стане действащ, като условието бъде прехвърлено от третото към петото плащане. Замразени по тази линия са други 152,8 милиона евро при краен срок за изпълнение през юни.

Искането за отлагане вероятно ще бъде уважено предвид изказаното от Берестецки признание, че „България вече направи вдъхващи доверие стъпки към гарантирането на прилагането“. Той припомни, че служебното правителство на Андрей Гюров прие вече преразгледания проектозакон за Комисията за противодействие на корупцията, който по принцип може да реши въпроса със замразените средства, след като бъде приет от следващия състав на парламента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.