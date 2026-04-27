Денят по диагонал – 27 април 2026 г.

Президентът Илияна Йотова обяви, че ще свика 52-рото Народно събрание в четвъртък – 30 април – от 10.00 часа.

Тогава представителите на петте политически сили – 131 депутати от „Прогресивна България“, 39 от ГЕРБ-СДС, 37 от ПП-ДБ, 21 от ДПС и 12 от „Възраждане“ ще положат клетва.

Да се сравняват несравнимости е любима хватка в популистките борби на политиците ни. Този път материалът за „моделиране“ е бюджетният дефицит.

Взима се официалната статистика за миналата година на Евростат и данните за полугодието на същата година- база за приемането ни в Еврозоната и се прави изводът, че с типичната ни балканска хитрост сме преметнали ЕК и ЕЦБ.

С „Демократична България“ имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание. Така зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира леко обтегнатите отношения в коалицията напоследък.

Преди няколко дни съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев отбеляза, че е възможно обединение между „Да, България“, „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“, ако има съгласие от всички тях.

„Голдман Сакс“ повиши прогнозата си за цената на суровия петрол, тъй като прекъсванията в производството на енергия в Персийския залив се проточват на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Анализаторите на пазарите на суровини на инвестиционната банка вече предвиждат, че базовият сорт „Брент“ на горивото ще се търгува за около 90 долара за барел през последните три месеца на тази година, в сравнение с предишните 80 долара.

Френският президент Еманюел Макрон направи едно от най-острите си изказвания по адрес на Съединените щати под управлението на Доналд Тръмп, като постави Вашингтон редом до Русия и Китай по отношение на натиска върху Европа.

Това се случи по време на дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина в края на миналата седмица. Анализатори смятат, че това е позицията на част от европейските лидери.

Meta Platforms прави решителна стъпка към бъдещето на енергетиката, като обединява усилия с Overview Energy в амбициозен проект за добив на слънчева енергия от космоса.

Целта е да се осигури надеждно, непрекъснато електрозахранване за бързо разрастващата се мрежа от центрове за данни на компанията – ключови за развитието на изкуствен интелект.