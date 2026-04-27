„Голдман Сакс“ повиши до 90 долара за барел прогнозата си за цената на „Брент“ в края на 2026-а

„Голдман Сакс“ повиши прогнозата си за цената на суровия петрол, тъй като прекъсванията в производството на енергия в Персийския залив се проточват на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. Анализаторите на пазарите на суровини на инвестиционната банка вече предвиждат, че базовият сорт „Брент“ на горивото ще се търгува за около 90 долара за барел през последните три месеца на тази година, в сравнение с предишните 80 долара.

В анализ, публикуван в късните вечерни часове на 26 април в Съединените щати, банкерите посочват, че износът на петрол от Близкия изток ще се нормализира едва до края на юни, а не до средата на май, и че кризата е намалила запасите от петрол с до 12 милиона барела на ден през април. За лекия суров американски петрол WTI „Голдман Сакс“ вече очаква да се търгува на около 83 долара за барел през четвъртото тримесечие, в сравнение с предишната прогноза от 75 долара.

Петролът сорт „Брент“ поскъпна с над 2% в сутрешната търговия на 27 април, като фючърсните контракти за доставка през юни се търгуваха за 107.81 щ. долара за тройунция в 10.48 ч. българско време. WTI за доставка също през юни се котираше за 96.52 долара за барел – ръст от 2.12 процента.

Петролните котировки са скочили с над 20% от 17 април насам заради застоя на мирните преговори между Вашингтон и Техеран и американската блокада на Ормузкия проток. В началото на март „Брент“ достигна почти 120 долара за барел.

„Цените остават под пика от края на март, вероятно защото пазарните очаквания за повторното отваряне на Ормузкия проток понижиха рисковата премия и доведоха до намаляване на запасите“, посочват анализаторите. Дългосрочните фючърси на „Брент“ показват, че пазарът все още очаква котировките на черното злато паднат, като декемврийските фючърси се търгуват за около 84.80 долара за барел. „Голдман Сакс“ отбеляза, че ще има дългосрочни „белези“ от орязания производствен капацитет в Персийския залив от около 500 000 барела на ден, главно поради загуби в Ирак.

Световните фондови пазари се възстановиха въпреки неотдавнашния скок на цените на петрола, като щатските борсови индекси S&P 500 и NASDAQ Composite затвориха на рекордно високи равнища на 25 април (съответно 7165.08 и 24,836.60) благодарение на силните корпоративни печалби.

Анализаторите на „Голдман Сакс“ предупреждават също, че икономическите последици от по-скъпата енергия ще бъдат по-големи от предполагаемата цена на петрола, поради рисковете от недостиг на продукти и „безпрецедентния мащаб на шока“. Банката подчертава също и риска от ограничения върху износа на черно злато от Съединените щати, което би могло допълнително да увеличи разликата между цените на „Брент“ и WTI.

През миналата седмица стана ясно, че азиатските рафинерии намаляват производството, ограничавайки доставките на реактивно гориво и други рафинирани продукти, тъй като загубата на близкоизточен суров петрол повишава разходите за осигуряване на алтернативни доставки.