Transavia, следвайки KLM, отменя някои полети поради покачващите се цени на горивото

Нидерландската чартърна авиокомпания Transavia ще отмени някои полети през май и юни на фона на рязкото покачване на цените на реактивното гориво, причинено от войната между САЩ и Израел срещу Иран. Това съобщи порталът Hart van Nederland.

Според портала, около 2% от полетите на превозвача ще бъдат засегнати. Представител на Transavia от своя страна заяви пред репортери, че на пътниците на отменени полети ще бъде предложена безплатна презаписване, ваучер или пълно възстановяване на сумата.

Както отбелязва порталът, в началото на април Transavia не е обмисляла отмяна на полети поради покачващите се цени на горивата. Transavia също така увеличи цените на билетите средно с 10 евро на фона на покачващите се разходи за гориво.

На 16 април KLM, водещата авиокомпания в Нидерландия, обяви, че ще отмени 160 полета,

излитащи и кацащи на летище „Схипхол“ през следващия месец поради покачващите се цени на самолетното гориво. Превозвачът отбеляза, че това засяга „по-малко от 1% от европейските полети“. По-късно беше разкрито, че засегнатите маршрути включват Амстердам-Лондон и Амстердам-Дюселдорф.

Transavia Airlines C.V., търгуваща като Transavia и преди носеща марката transavia.com, е нидерландска нискотарифна авиокомпания и дъщерно дружество, изцяло притежавано от KLM, и следователно част от групата Air France–KLM. Основната ѝ база е летище „Схипхол“ в Амстердам, а други бази са на летище „Ротердам-Хага“ и летище „Айндховен“.