Китай блокира сделката на Meta за 2 млрд. долара с AI стартъпа Manus

Китайският държавен планов орган призова на 27 април Meta да се откаже от придобиването на сингапурския стартъп за изкуствен интелект (AI) с китайски корени Manus срещу 2 милиарда долара. Решението за забрана на чуждестранни инвестиции в Manus е взето в съответствие със законите и регулациите, съобщи в кратко изявление Националната комисия за развитие и реформи. В него се добавя, че е поискала от страните, участващи в сделката, да се оттеглят от нея.

Придобиването е привлякло внимание както в Китай, така и във Вашингтон, тъй като американските законодатели са забранили на инвеститори от Съединените щати да подкрепят директно AI китайски компании. Междувременно, Пекин активизира усилията си да обезкуражи китайски основатели на фирми за изкуствен интелект да преместват бизнеса си в чужбина. Намесата на китайското правителство в сделката е предизвикала тревога сред технологични предприемачи и рискови инвеститори в страната, които се надяват да се възползват от т. нар. „Singapore-washing“ модел, при който компании се преместват от Китай в града-държава Сингапур, за да избегнат контрол от Пекин и Вашингтон.

Manus е основана в Китай, преди да се премести в Сингапур. Компанията разработва универсални AI агенти и пуска първата си подобна разработка през март миналата година, способна да изпълнява сложни задачи като пазарни проучвания, програмиране и анализ на данни. Това издание е довело до сравнения със стартъпа DeepSeek.

Manus съобщи, че е достигнала над 100 милиона долара предвидими, повтарящи се годишни приходи (ARR) през декември 2025-а, само осем месеца след пускането на продукт, което според фирменото ръководство прави компанията най-бързо растящия стартъп в света, достигнал този етап от нула. Фирмата е набрала 75 милиона долара в етап, ръководен от американския рисков фонд Benchmark през април миналата година.

Meta обяви сделката с Manus в края на 2025-а, когато технологичният гигант заяви, че ще ускори иновациите в AI за бизнеса и ще интегрира напреднала автоматизация в своите потребителски и корпоративни продукти, включително асистента Meta AI.

През януари обаче китайското Министерство на търговията съобщи, че ще извърши оценка и разследване дали придобиването съответства на законите и регулациите, свързани с контрол върху износа, вноса на технологии и чуждестранните инвестиции.

Говорител на Meta посочи през март, че придобиването е „изцяло в съответствие с приложимото законодателство“ и че екипът очаква „подходящо решение на разследването“.