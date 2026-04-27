Сезират КЗД заради биомаркерната диагностика за онкоболни

Пациентски организации сезираха Комисията за защита от дискриминация във връзка с отказа на Българския лекарски съюз и НЗОК биомаркерната диагностика за онкологично болни пациенти да бъде реимбурсирана, чрез включване в Националния рамков договор. Това съобщиха представители на Сдружение за развитие на българското здравеопазване в националния пресклуб на БТА.

Изследването показва дали ракът променя структурата си и позволява на онкоспециалистите да приложат правилната терапия, обясни Боряна Ботева от сдружението. По думите ѝ НЗОК заплаща за над 40 лекарства за прицелна терапия, но не заплаща ключа, с който лекарите да разберат дали определено лечение ще бъде ефективно.

“Касата изразходва над един млрд. евро годишно за лекарства в онкологията, но не заплаща 0.2% от бюджета си за биомаркерна диагностика. В момента се налага пациентите сами да заплащат биомаркерната диагностика, чиято цена може да достигне до 2500 евро”, добави Ботева.

Пациентите, платили сами биомаркерната си диагонстика, да изпратят документите си до сдружението, като това няма да им струва нищо, призова Ангелина Бонева Кхан, заместник-председател на сдружението.

За да се предпише дадено лекарство, в изискванията на Касата задължително е посочено кой биомаркер трябва да е наличен, за да можем да предложим лечението на пациента, каза д-р Марчела Колева, специалист по “Медицинска онкология” и “Вътрешни болести” в Многопрофилна болница за активно лечение “Св. София”.

В Закона на бюджета на НЗОК за 2026 година бяха предвидени средства за биомаркерна диагностика, но на второ четене беше прието изменение, с което средствата за диагностика бяха преместени от перото за медицински дейности в перото за медицински изделия.