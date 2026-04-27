Reliance Industries не успя да покрие прогнозите за тримесечната печалба

Компанията на милиардера Мукеш Амбани, Reliance Industries отчете по-слаби резултати от очакваното. Причината е, че разходите ѝ са се увеличили, а доставките са затруднени заради войната в Иран. Конфликтът е повлиял на целия свят – транспортът и енергията са поскъпнали, а доставките на суровини са станали по-трудни.

Най-сериозният проблем е недостигът на петрол от Близкия изток. Затова Reliance е била принудена да замени голяма част от суровината си с доставки от Русия, Венецуела и Бразилия.

От компанията казват, че ситуацията е безпрецедентна и не е виждала досега подобен недостиг. Най-засегнат е бизнесът за рафиниране на петролни продукти на Reliance – една от основните части на компанията, която носи голяма част от приходите. Там печалбата е спаднала с 3,7%. Въпреки това не всичко е негативно. Другите два основни бизнеса – телекомуникационният (Reliance Jio Infocomm Limited) и търговският (Reliance Retail) – се представят добре и донякъде компенсират загубите в енергийния сектор.

Като цяло обаче разходите на компанията са скочили значително – с около 20%, което е свило печалбата ѝ под очакванията на анализаторите. На фона на всичко това акциите на Reliance са паднали с около 13% от началото на годината – повече от средния спад на пазара в Индия.