Израелската опозиция се обединява преди изборите в опит да свали Нетаняху

Центристкият лидер на израелската опозиция Яир Лапид и десният бивш премиер Нафтали Бенет обявиха, че ще се явят заедно на предстоящите избори по-късно тази година. Ходът се разглежда като опит да бъде възстановено политическото партньорство, което преди пет години временно отстрани от власт дългогодишния премиер Бенямин Нетаняху.

Двамата съобщиха, че формациите им „Бенет 2026“ и „Йеш Атид“ ще се слеят в нова партия под името „Яхад“ (буквално „Заедно“) като лидер ще бъде Бенет. По думите им това е първа стъпка към „обединение и възстановяване на държавата Израел“.

На съвместна пресконференция Лапид и Бенет подчертаха, че различията помежду им са предимство, а не слабост, и могат да послужат като модел за общество, дълбоко разделено през последните години.

„Единството, което показваме, е послание към всички израелци“, заяви бившият премиер, добавяйки, че „ерата на поляризацията трябва да приключи“, цитира го американското издание „Ню Йорк Таймс“.

Проучванията през изминалия уикенд показаха, че Бенет е рамо до рамо с Нетаняху. Ако добави прогнозираните места на Лапид, те биха могли да станат най-голямата партия, което им дава предимство да сформират следващото правителство, отбелязва „Блумбърг“.

Политическата инициатива идва на фона на отслабваща подкрепа за управляващата коалиция на Нетаняху след атаката на „Хамас“ през октомври 2023 г. и последвалите конфликти в Газа, Иран и Ливан. Критиките срещу правителството се засилиха заради пропуски в сигурността и липсата на поета отговорност от страна на премиера.

Бенет обеща, че ако оглави правителство, още в първия ден ще създаде независима комисия за разследване на събитията около атаката от 2023 година. Междувременно опозиционният лагер остава разпокъсан, като новият съюз цели да консолидира подкрепата срещу Нетаняху и неговата дясна коалиция.