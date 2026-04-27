Санкциите на САЩ срещу китайски петролен гигант засилват натиска върху частните рафинерии

Решението на САЩ да санкционират една от най-големите китайски частни рафинерии заради връзки с Иран ще навреди на огромния и вече изпаднал в затруднение сектор на петрохимикали, но страничните щети ще се разпрострат далеч отвъд петрола. Американското Министерство на финансите обяви на 24 април, че е включило в черния списък рафинерията Hengli Petrochemical (Dalian). Целта е най-амбициозната досега в преработвателния сектор на Китай и подчертава желанието на Вашингтон да тласне Техеран към масата за преговори на всяка цена, дори само седмици преди дългоочакваната среща между президента Доналд Тръмп и неговия колега Си Дзинпин.

„С предстоящото посещение на Тръмп в Пекин през май, този ход е като разменна монета, използвана от Белия дом, предвид липсата на напредък по иранската война и Ормузкия проток“, посочва Ляо На, основател на GL Consulting, която анализира енергийния и индустриалния сектор на Китай.

Досега, подхождайки предпазливо предвид икономическите и дипломатическите последици, усилията на Вашингтон да намали приходите от петрол на Техеран бяха насочени към по-малки китайски компании и съоръжения. Hengli обаче е представител на най-модерните частни рафинерии в Китай, с разширен комплекс за преработка на петрол и химикали в североизточната провинция Ляонин.

Въпреки че страната все още разполага с армия от малки независими играчи (т. нар. „чайници“), по-едрите вече са гигантски операции. Като цяло, частният сектор представлява до една трета от капацитета за рафиниране на черно злато в страна, където енергийната сигурност е безспорен приоритет.

„Санкциите срещу Hengli са ескалация“, смята Ерика Даунс – старши научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, която е прекарала години в изучаване на сектора. Hengli „е и точно такъв тип интегрирано преработвателно-нефтохимическо съоръжение, върху което Пекин иска да се концентрира, и е клиент на саудитския държавен гигант Aramco.“

Китай отдавна е най-едрият купувач на петролните барели на Техеран, много от които пристигат индиректно и чрез частни рафинерии и след това се превръщат в бензин, дизел и други петролни продукти. Данните от китайските митнически служби не отразяват тази търговия, като последната официална пратка е регистрирана преди няколко години. На 26 април, в документ, подаден в борсата, Hengli заяви, че обвиненията на САЩ са „неоснователни“, тъй като компанията никога не е участвала в търговия с Иран и че всички доставчици на суров петрол са се ангажирали да гарантират, че техните товари не идват от юрисдикции, подложени на американски санкции.

Рафинерията държи достатъчни запаси от суров петрол, за да покрие повече от три месеца суровини за преработка, а операциите по снабдяване не са засегнати, въпреки че в бъдеще ще извършва покупки в китайски юани, съобщава ръководството.

Американците промениха позицията си за иранския петрол от началото на войната в Персийския залив, като първоначално предложиха дерогации за натовареното на кораби в морето черно злато на Техеран, за да охладят цените. Срокът оттогава изтече и не е подновен. Разширяването на санкциите върху търговските партньори е тактика, която сега ще разклати азиатските и световните вериги за доставки. Поне два от нефтохимическите клиенти на Hengli в Азия вече са се втурнали да анулират поръчките си, според хора, запознати със ситуацията.

Hengli е сред водещите производители на пречистена терефталова киселина в Китай и един от най-големите доставчици на нефтохимически продукти в света. Все по-нарастващото потребление на пластмасови продукти в Пекин – от текстил до играчки, привлече инвестиционен интерес на стойност милиарди долари от конгломерати от Saudi Aramco до германската BASF. Aramco, която има срочна сделка за суров петрол с Hengli, се стреми да придобие миноритарен дял, въпреки че преговорите са в застой.

С излизането на Hengli от базираната на долари система за разплащания, стотици производители на химически продукти, синтетични влакна и текстил в Източна Азия са изправени пред почти незабавно прекъсване на жизненоважни доставки – потенциално добра новина за конкурентите в Китай, Япония и Южна Корея, но промяна, която ще доведе до допълнителен инфлационен натиск от осемседмичната война в Близкия изток.

Hengli има номинален капацитет за рафиниране на суров петрол от 400 000 барела на ден и се нарежда на второ място в частния сектор, редом с Yulong Petrochemical Co. от Шандонг, санкционирана от Европейския съюз миналата година за търговията с руски петрол. Заедно с Zhejiang Petrochemical Co. и Shenghong Group, четирите са известни като китайски „мега“ частни рафинерии и представляват около 10% от капацитета.

Акциите на Hengli Petrochemical Co., която включва дейността в Далян, потънаха с близо 10% при отварянето на борсата на 27 април, което е дневният лимит.