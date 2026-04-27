Зеленски удължава срока на действие на военното положение и мобилизацията

Украинският президент Володимир Зеленски внесе за одобрение в парламента укази, с които се удължава срока на действие на военното положение и общата мобилизация в страната, предаде Укринформ.

Документите предвиждат удължаване на срока с още 90 дни. Действащите укази са валидни до 4 май и ако Върховната рада одобри новите, те ще бъдат валидни до 2 август 2026 година.

Това ще бъде деветнадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията. Очаква се парламентът да гласува указите тази седмица.

Четете още: Премиерът на Белгия подкрепя идеята за преговори с Русия и поетапна интеграция на Украйна