Villeroy & Boch преструктурира ръководния си екип, Габи Шуп остава консултант

Групата Villeroy & Boch преструктурира ръководния си екип, с което поставя началото на нова ера за публично търгуваната компания. Габи Шуп, която играе ключова роля във Villeroy & Boch AG като член на Управителния съвет от 2019 г. и като председател на Управителния съвет от 2024 г., напуска по лични причини и предаване отговорностите ѝ на 31 май 2026 година. Тя ще продължи да бъде на разположение на компанията в качеството си на консултант.

Андреас Шмид, председател на Надзорния съвет, отбеляза, че като председател на Управителния съвет тя ръководи компанията с голяма лична ангажираност и има ключова роля за нейното развитие. Тя оставя след себе си компания, отлично подготвена за бъдещето. „Особено заслужава да се отбележи интеграцията на Ideal Standard – най-голямото придобиване в историята на компанията, която Габи Шуп използва като катализатор с предприемаческа далновидност и голямо умение, за да превърне компания с богати традиции в група с бъдеще.“

Придобиването стана преди две години. Още в ролята си на член на Управителния съвет за направлението „Хранене и лайфстайл“ стратегически препозиционира този бизнес сектор и успешно го утвърди както икономически, така и организационно, посочи Андреас Шмид.

Габи Шуп, председател на Управителния съвет на групата Villeroy & Boch, отбеляза, че

интеграцията на Ideal Standard е приключена, трансформацията на компанията се развива добре

и основните насоки за по-нататъшното успешно развитие са зададени. На този фон реших да се насоча към нови предизвикателства.“

Villeroy & Boch AG ще продължи да развива съществуващата стратегия и чрез рационализирана структура на Управителния съвет ще консолидира отговорностите и ще повиши ефективността при изпълнението, заявиха от компанията. В бъдеще тя ще заложи на още по-колегиална управленска структура с говорител на Управителния съвет. След Годишното общо събрание и предаването на поста, тази функция ще бъде поета от Георг Льорц, член на Управителния съвет на Villeroy & Boch AG от 2020 година.

Бъдещият Управителен съвет ще се състои от четирима членове

и ще бъде структуриран в съответствие със стратегическите приоритети: Георг Льорц ще отговаря за бизнес направлението „Бани и уелнес“ и поема функцията на говорител на Управителния съвет. Д-р Петер Дома ще ръководи бизнес направлението „Хранене и лайфстайл“, както и отделите „Дигитализация“ и „ИТ“. Д-р Маркус Варнке ще продължи да отговаря за финансите. Естер Йеле ще отговаря за „Човешки ресурси и организационно развитие“, както и производството в рамките на бизнес направлението „Бани и уелнес“.

Групата Villeroy & Boch е един от водещите световни доставчици на първокласни продукти в секторите „Хранене и лайфстайл“ и „Бани и уелнес“. Основана през 1748 г. със седалище в Метлах, Германия, компанията е символ на иновации, дизайн и качество. Със силното си портфолио от марки и двете си глобални марки Villeroy & Boch и Ideal Standard, групата е представена в около 140 страни по света с близо 12 000 служители.