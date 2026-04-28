ГДБОП разби оранжерия за канабис в мина край Кюстендил

ГДБОП разби високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил, съобщиха от дирекцията във “Фейсбук”. Министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената спецоперация.

Оранжерията е била разкрита в рамките на акцията, която е срещу производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително. Полицейската акция, започнала в четвъртък (23 април), като продължава и към момента.

Задържани са трима души – двама в София и един в Кюстендил. Акцията е реализирана след близо 4-месечна оперативна работа. При проведените действия са претърсени 10 имота и превозни средства, като са открити и иззети над 67 килограма марихуана и хашиш, близо 600 000 евро в брой, над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие.

Припомняме, че вчера главният секретар на МВР Георги Кандев се похвали, че е била разбита престъпна група за пране на пари.