Тейлър Суифт ще регистрира търговска марка за лицето и гласа си

Американската певица, текстописка и актриса Тейлър Суифт е подала три заявки за регистриране на търговска марка в САЩ за лицето и гласа си, съобщава Би Би Си, позовавайки се на адвоката по търговски марки Джош Гербен.

Тейлър Суифт е прикачила снимка на себе си на сцената, държаща розова китара по време на концерт от турнето си Eras. Певицата е прикачила и два аудио записа, на които говори за себе си и последния си албум. Те включват фразите „Здравейте, това е Тейлър“ и „Здравейте, това е Тейлър Суифт“.

Според Джош Гербен, чрез регистриране на търговска марка, Тейлър Суифт

може да попречи на приложения с изкуствен интелект да използват нейното изображение.

„Чрез регистриране на конкретни фрази, които тя изрича, Суифт може да оспори не само точното им възпроизвеждане, но и имитации, които са „объркващи по сходство“, което е основният стандарт в законодателството за търговските марки“, отбеляза адвокатът.

През последните години онлайн се разпространиха множество фалшиви изображения на Тейлър Суифт, включително интимни снимки и реклами, целящи да промотират Доналд Тръмп. Суифт е втората знаменитост, която използва тази нова форма на защита. Първият беше актьорът Матю Макконъхи, който подаде иск по-рано тази година.

