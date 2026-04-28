Производителят на птиче месо и яйца „Градус“ заделя 5 782 749 евро за дивидент

От производителя на птиче месо и яйца “Градус” АД приключи 2025 г. със загубата в размер на 579 405.79 лв. (296 245.48 евро). Мениджърите предлагат тя да бъде покрита от неразпределената печалба на дружеството. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 юни в Стара Загора.

В дневния ред е и точката за разпределение на неразпределена печалба от минали години. Проектът за решение предвижда част от тази сума в размер на 5 782 749.70 евро да се изплати като дивидент от по 0.035 евро на акция. Начална дата за това е 13 юли и ще продължи до три месеца. Дивидентът ще бъде изплащан чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Уникредит Булбанк“ АД само върху акциите с право на дивидент съгласно действащото законодателство.

Към датата на свикване на общото събрание „Градус“ АД има 243 608 710 броя акции. Книжата с право на глас и дивидент са 165 221 420 броя, което представлява 67.82% от капитала.

Акциите без право на глас и дивидент са 78 387 290 броя или 32.18% от капитала.

Преди вземането на това решение акционерите трябва да приемат доклада на директорите за дейността на дружеството, доклада на регистрирания одитор за 2025 г. и годишния финансов отчет за миналата година.

Общото събрание ще гласува и освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 година.

Предлагат се и промени в политиката за възнагражденията на мениджърите.

Общото събрание на „Градус“ не изплати дивидент от нетната печалба за 2023 и 2024 година.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 25 юни на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, в резултат на които акционерът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 22 май.

От началото на годината цените на акциите на „Градус“ АД лъкатушат по ценовата стълбица. В момента книжата на компанията се търгуват на “Българска фондова барса” при цена от 0.605 евро за акция. Това оценява компания на над 147 млн. евро пазарна капитализация.