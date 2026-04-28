Наследниците на Ray-Ban империята пренареждат властта в EssilorLuxottica

Наследниците на покойния милиардер от Ray-Ban Леонардо Дел Векио подкрепиха в понеделник (27 април) сделка, която ще даде на едно от неговите деца по-голямо влияние върху най-голямата в света група за очила EssilorLuxottica, съобщи източник, запознат с въпроса.

Семейният холдинг Delfin притежава контролен дял от 32,4% в оценявания на 100 милиарда долара френско-италиански гигант. Преструктурирането на собствеността може да има по-широки последици и за други, несъществени инвестиции, включително италианския застраховател Generali и банките Monte dei Paschi di Siena и UniCredit.

Според предложението, за което акционерите на Delfin са гласували на среща в понеделник, Леонардо Мария Дел Векио ще изкупи дяловете на братята и сестрите си Паола и Лука чрез инвестиционна структура, като е осигурил около 10 милиарда евро (12 милиарда долара) банково финансиране за сделката.

Основателят на семейната империя Леонардо Дел Векио е починал през 2022 г. като преди това е разделил Delfin поравно между шестте си деца, както и между съпругата си и нейния син от друг брак. Всеки притежава по 12,5% от Delfin.

Компанията е в управленски застой след смъртта на Дел Векио, а изкупуване, което ще даде на неговия 30-годишен син дял от 37,5%, може да улесни бъдещите решения в базираното в Люксембург дружество. Италианските медии съобщават, че шест от осемте наследници са гласували в подкрепа на хода. Не е ясно дали този вот е достатъчен за финализиране на плана, предвид ролята на кредиторите.

Промяната в дяловете може да отключи блокажа в Delfin

Леонардо Мария Дел Векио е единственият от наследниците, който заема висша управленска позиция в EssilorLuxottica, където е президент на марката Ray-Ban.

Строгите правила, въведени за разделянето на Delfin между наследниците, изискват много силно мнозинство или почти единодушие за ключови решения. Тези правила ограничават дивидентите до 10% от печалбата и възпрепятстват промени в борда, като дават на Милери възможност да използва паричните потоци от EssilorLuxottica за разширяване на инвестициите на Delfin във финансовия сектор. През последните две години Delfin се утвърди като важен участник във вълната на консолидация в италианското банкиране.

Липсата на консенсус попречи на акционерите да играят по-активна стратегическа роля или да отключат значителните резерви на Delfin, като 7 милиарда евро от тях, според изявление на Леонардо Мария Дел Векио пред медии миналия месец, могат да бъдат използвани за изплащане на специален дивидент.

В понеделник седем от осемте наследници са гласували и за второ предложение: разпределяне като дивиденти на 80% от печалбата на Delfin за периода 2025–2027 година.