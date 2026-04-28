Засиленият интерес към инвестиране се съчетава с по-висока финансова грамотност, отбелязват от Freedom24

Freedom24 проведе първото си финансово събитие в България – Money Never Sleeps, което събра в София експерти от капиталовите пазари, инвеститори и представители на финансовата индустрия. Форумът постави акцент върху ключови теми за местния пазар като инфлацията, ролята на облигациите и променящото се поведение на индивидуалните инвеститори.

Събитието се проведе в контекста на нарастващ интерес към инвестирането в България, като същевременно очерта и едно от основните предизвикателства пред пазара – липсата на практически ориентирани знания за това как функционират финансовите инструменти и как се изграждат устойчиви инвестиционни решения. В този смисъл Money Never Sleeps предложи структуриран и приложим поглед към реалната логика на пазарите.

Инфлация, облигации и реални инвестиционни решения

Програмата на събитието беше изградена около теми с пряко значение за българските инвеститори. В центъра на дискусиите бяха стратегиите за запазване на покупателната способност в условия на инфлация, ролята на облигациите като инструмент за стабилизиране на портфейла и начините, по които поведението на инвеститорите се променя при пазарна волатилност.

Практическите аспекти бяха разгледани от лектори с различен професионален профил. Стойне Василев постави акцент върху необходимостта от по-активен подход при използването на ETF стратегии, докато Борис Петров анализира влиянието на глобалната макроикономическа и геополитическа среда върху инвестиционните решения. Темата за дългосрочното изграждане на портфейл беше развита от Иван Ивановски, а Томи Димитриев представи практическа перспектива към активната търговия. Допълнителен практически фокус внесе и Елена Шопова с темата „Данъци за инвеститора в България“, която предложи преглед на данъчното облагане на инвестиционните доходи и очерта ключовите аспекти, които всеки инвеститор трябва да познава при управление на своите средства.

Пазарни данни: как се променя поведението на инвеститорите

Почти две години след навлизането си на българския пазар, Freedom24 отчита ускорено развитие както по отношение на интереса към инвестирането, така и в структурата на инвеститорското поведение. Към април 2026 г. платформата има близо 10 000 регистрирани клиенти, като ръстът за последната година достига 55 процента.

Данните показват ясно разграничими етапи в развитието на пазара. В периода 2024–2025 г. инвеститорският интерес е концентриран в по-динамични и рискови активи, като сред най-търгуваните акции попадат CleanSpark, NVIDIA, Puma и Lam Research, а при ETF-ите водещи са тематични и ливъридж продукти като YINN, MAGS и BOIL.

През периода 2025–2026 г. се наблюдава по-балансирана структура. NVIDIA запазва водещо място, но към водещите позиции се присъединяват компании като IBM, AMD и Palantir. При ETF-ите интересът се измества към по-широки и диверсифицирани инструменти като SXR8 и VWCE, както и към облигационни решения като MINT и IEAC. Тази промяна показва постепенно ориентиране към по-структуриран подход, при който инвеститорите все по-често комбинират различни класове активи.

България в регионалната стратегия на компанията

В рамките на събитието Александър Буюкли, директор на Freedom24 България, представи развитието на компанията в България и ролята на страната в по-широкия европейски контекст. По думите му София постепенно се утвърждава като важен регионален център, включително чрез разширяване на местния екип и към момента движи операциите за пазар Румъния оттук.

Европейската регулаторна рамка е изградена върху два основни принципа – защита на инвеститора и защита на пазара. Изискванията обхващат както работата с клиенти, така и цялата вътрешна архитектура на компаниите – капитал, съответствие, контрол и устойчивост. Тази многопластова система създава високо ниво на доверие и поставя основа за устойчиво развитие на инвестиционните услуги на Freedom24 именно на тези пазари.

„Промени в поведението на българските инвеститори са естествен резултат от натрупването на опит и достъпа до повече информация. Виждаме преход от търсене на отделни възможности към по-цялостно разбиране за структурата на портфейла. В този процес финансовото образование играе ключова роля – както за индивидуалните инвеститори, така и за развитието на пазара като цяло“, коментира още Александър Буюкли.

Пазар в развитие с нарастваща нужда от финансова култура

Изводите от събитието очертават пазар, който продължава да расте, но и да се структурира. Засиленият интерес към инвестиции се съчетава с постепенно изграждане на по-добро разбиране за риска, диверсификацията и ролята на различните финансови инструменти.

В този контекст инициативи като Money Never Sleeps се позиционират като част от по-широк процес – изграждането на по-зряла инвестиционна среда, в която достъпът до глобалните пазари върви ръка за ръка с по-висока финансова грамотност и по-информирани инвестиционни решения.

Freedom24 е европейска инвестиционна платформа, която предоставя достъп до глобалните финансови пазари – акции, ETF-и, облигации и опции.