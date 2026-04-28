Уебсайт ще улесни достъпа до информация за финансиране на иновативни проекти

Националният иновационен фонд стартира уебсайт

Националният иновационен фонд официално стартира своя уебсайт – https://nif.government.bg/, съвременна дигитална платформа, разработена с цел да улесни достъпа до информация и да подпомогне развитието на иновационната екосистема в България.

Новият сайт предоставя на потребителите бърз и удобен достъп до актуална информация за отворени процедури, възможности за кандидатстване, изисквания към проектните предложения, срокове и условия за финансиране. Платформата включва подробна информация за дейността на фонда, инициативи, както и практически насоки за бизнеса, научноизследователските организации и предприемачите.

Уебсайтът предлага интуитивна структура, лесна навигация и ясно представяне на съдържанието. Чрез него се цели повишаване на прозрачността в работата на Фонда и осигуряване на навременен достъп до информация и актуални новини за всички заинтересовани страни.

Националният иновационен фонд продължава да изпълнява своята мисия за насърчаване на иновациите, технологичното развитие и повишаването на конкурентоспособността на българската икономика.

Националният иновационен фонд, създаден през 2025 г., е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства при Министерството на иновациите и растежа. Фондът осигурява системна подкрепа за всички етапи на развитие – от стартиращи компании до утвърдени пазарни лидери – и създава координиран ефект с други програми и източници на капитал. По този начин НИФ не само надгражда, а и структурира цялостната рамка за подкрепа на иновациите в България. Фондът надгражда и функциите на предходния НИФ към ИАНМСП. С особено внимание към стратегически значимите проекти, включително в областта на стоките с двойна употреба, НИФ играе ключова роля за иновационния процес, ускоряване на пътя от идея до пазар и интеграция в европейското иновационно пространство чрез инициативи като „Еврика“ и нейната програма „Евростарс-3“, както и в критични за икономическата и технологичната автономия сектори като полупроводниковите технологии.

