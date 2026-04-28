Прокуратурата привлече като обвиняеми двамата грузински килъри

Софийска районна прокуратура привлече като обвиняеми двама грузинци, за които се предполага, че са изпълнители на мокри поръчки, както „Банкеръ“ писа. Те били въоръжени и използвали фалшиви паспорти, уточняват от обвинението.

На 23 април в лек автомобил в София, обвиняемите Л.Ш. и Г.М. държали огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да имат надлежни разрешителни за това, пише в съобщение на прокуратурата. При проверка от полицейски служители от 06 РУ-СДВР, двамата обвиняеми съзнателно се ползвали от неистински официални паспорти, на които бил придаден вид, че са издадени от Република Латвия.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо Л.Ш. и Г.М. Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение, която подлежи на обжалване пред Софийски градски съд, се посочва в информацията на прокуратурата.