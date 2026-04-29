Индустрията подкрепя законопроекта за създаване на национална депозитна система

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), Съюзът на пивоварите в България (СПБ) и Сдружението за модерна търговия (СМТ) категорично изразяват подкрепата си за проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците в съвместна декралация. Той беше публикуван на 21 април от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за обществено обсъждане.

С него се създава нормативна рамка за въвеждане и функциониране на национална депозитна система за опаковки от напитки.

От бизнеса определят тази законодателна инициатива като „ключова, дългоочаквана и стратегически важна стъпка към модернизирането на управлението на опаковките и постигането на целите на кръговата икономика в България“.

Предложеният модел осигурява ясна, предвидима и работеща регулаторна рамка, в пълно съответствие с европейското законодателство и доказалите се практики в 17 държави – членки на ЕС, които вече успешно прилагат депозитни системи, отбелязват от браншовите организации.

Настоящият законопроект идва след продължителен период на застой по темата.

Проектът залага на депозитен оператор, който е независимо юридическо лице,

което не разпределя печалба и което управлява и изгражда националната депозитна система от името и за сметка на лицата, които предоставят на пазара напитки в депозитни опаковки. Операторът е лицензиран и контролиран от държавата, с национално покритие и централизирано управление на материалните, финансовите и информационните потоци. Инвестициите и отговорността за постигане на целите са поети от производителите и търговците – в съответствие с принципите на разширената отговорност на производителя и „замърсителят плаща“.

От бизнеса подчертават, че законопроектът е съобразен и с изискванията на Регламент (ЕС) 2025/40 – както по отношение на обхвата на опаковките, така и на целите за събиране и рециклиране. Предвидени са гаранции за равнопоставен и недискриминационен достъп до системата, прозрачни правила за управление и активна роля на потребителите чрез единен депозит, достъпни пунктове за обратно приемане и ясни условия за възстановяване.

Но индустриалните организации подчертават, че

успехът на системата ще зависи в решаваща степен от бързото приемане на закона и качеството на подзаконовата уредба,

особено с оглед на целта за 90% събираемост на опаковките до 2029 г. Критично важни, според бизнеса, ще бъдат:

гарантиран недискриминационен достъп на производителите до събраните суровини;

балансирани и приложими условия за търговските обекти, включително малките магазини;

ясно и недвусмислено определяне на обхвата на депозитната система.

Според Жана Великова, изпълнителен директор на АПБНБ, публикуваният законопроект дава най‑добрия шанс България да изгради модерна депозитна система, която да работи ефективно за постигане на европейските цели за рециклиране и кръгова икономика. „Това означава достъп до суровина за индустрията, по-чисти градове, по-малко замърсяване и спестени средства от общинските бюджети за сметосъбиране.“

Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ, отбелязва, че

предложеният модел вече е доказан като най-добра практика в страните на ЕС с въведени депозитни системи –

недискриминационно управление, бързо връщане на депозитните такси на потребителите, ясно разпределение на ролите, отговорностите и контрола.

За Николай Вълканов, изпълнителен директор на СМТ, важно е подзаконовата рамка да отчете реалните пазарни условия и ролята на търговските обекти, така че депозитната система да бъде удобна за хората и работеща за бизнеса.“

В този смисъл

важно е новият парламент да не бави приемането на законопроекта за депозитната система,

който заедно с последващата подзаконова уредба ще са решаващи за успеха на депозитната система за опаковки. Тази реформа в управлението на отпадъците от опаковки ще позволи превръщането им в ценен ресурс.

Трите организации призовават следващото редовно правителство и 52-рото Народно събрание да продължат диалога със задължената индустрия и заинтересованите страни с цел финализиране на законодателния процес за въвеждането на депозитната система в страната, която е от полза както за околната среда, така и за потребителите и индустрията.