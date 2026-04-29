Консумацията на тези храни може да повиши риска от артрит, сочи ново изследване

Остеоартритът (ОА) е най-честата форма на артрит – около 528 милиона души по света живеят с това състояние. Честотата му нараства стабилно и се е увеличила със 113% от 1990 г. насам, като се очаква да продължи да расте. Най-често засегнати са коленете, следвани от тазобедрените стави и ръцете.

Рисковите фактори включват наследственост, претоварване или травма на ставите, напреднала възраст, пол (жените боледуват по-често) и затлъстяване. Тъй като не можем да контролираме възрастта, гените или пола си, поддържането на здравословно тегло е ключово за намаляване на риска, особено за стави като коленете и бедрата.

През последните години не само затлъстяването се увеличава, расте и консумацията на ултрапреработени храни (UPF). В САЩ почти 60% от калориите и 90% от добавената захар идват от такива храни. Известно е, че те са свързани със затлъстяването.

Предишни изследвания показват и връзка между мазнините в мускулите на бедрата (т.нар. интрамускулна мастна инфилтрация – IMFI) и остеоартрита – повече мазнини означава по-висок риск. Затова учените решават да проучат дали ултрапреработените храни са свързани с тези мазнини.

Как е проведено изследването?

Използвани са данни от дългосрочно проучване (2004–2015 г.) с 615 участници (средна възраст 60 години).

65% са с наднормено тегло

24% са със затлъстяване

Много от участниците имат коремно затлъстяване

В началото никой не е имал артрит, но всички са били в риск. Участниците попълват въпросници за храненето си през последната година, чрез които се изчислява приемът на ултрапреработени храни.

Тези храни включват готови продукти с индустриална обработка и добавки като оцветители, овкусители и емулгатори.

Изследователите използват и ЯМР сканиране, за да измерят мазнините в бедрата.

Какво установи проучването?

Колкото повече ултрапреработени храни консумират участниците, толкова повече мазнини се натрупват в бедрата им.

Тъй като вече е известно, че тези мазнини са свързани с остеоартрит, учените предполагат, че ултрапреработените храни могат косвено да увеличат риска от заболяването.

Важно: участниците не са имали остеоартрит, така че не може да се докаже пряка причинно-следствена връзка.

Изследването има ограничения — например разчита на спомени за хранене (които често са неточни) и данните са събрани само веднъж.

Как това се отнася към реалния живот?

С възрастта губим мускулна маса и натрупваме мазнини. По-малко мускули означава по-голямо натоварване върху ставите.

Важно уточнение: мускулите не се превръщат в мазнини — просто мазнините заемат мястото им, когато мускулната маса намалее.

Редовната консумация на ултрапреработени храни е свързана с:

сърдечни заболявания

депресия

кожни проблеми като псориазис

Тези храни често съдържат много наситени мазнини, сол и захар, които предизвикват възпаление — ключов фактор за много хронични заболявания, включително артрит.

Какво можете да направите?

Замислете се колко често консумирате:

преработени меса

пакетирани храни

десерти от магазина

бърза храна

напитки със захар

Опитайте да ги замените с:

цели храни

вода, чай, мляко или кафе без добавки

Не е нужно да променяте всичко наведнъж — малките стъпки водят до трайни резултати. Започнете с една замяна на ден.

Ако причината е липса на време — планирането на хранене (meal prep) може да помогне.

Не забравяйте и движението: силните мускули защитават ставите. Стремете се да тренирате всички мускулни групи поне два пъти седмично.

