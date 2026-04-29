Компенсацията за небитовите потребители ще се изчислява на ежемесечна база, а не на шестмесечие, обяви енергийният министър

Министерският съвет взе решение компенсацията за консумацията на небитовите потребители на електроенергия при над 122.71 евро, или старата граница от 240 лв., да се изчислява на ежемесечна база, а не на шестмесечие, както беше досега. Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в Министерския съвет.

Според министър Трайков това дава възможност на компаниите да планират своите разходи, а от друга страна те да не се презастраховат с повишаване на цените на своите стоки и услуги, така че потребителите да получават по-ниска и предвидима цена.

Министър Трайков подчерта, че с промяната на постановлението Министерският съвет е предвидил днес със специален текст да отвори данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия.