Мексико балансира между суверенитета си и отношенията със САЩ

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум реагира сдържано, след като миналата седмица двама служители на ЦРУ загинаха при автомобилна катастрофа в северната част на страната по време на операция срещу наркотрафика. Вместо да осъди присъствието на американски агенти като нарушение на националния суверенитет, тя насочи критиките си към местните власти и поиска допълнителна информация чрез дипломатически канали. Какво ѝ коства тази сдържаност обаче?

От Вашингтон са недоволни. Говорителката на Белия дом Каролин Левит заяви, че макар да има известен напредък в сътрудничеството, от Мексико се очакват още усилия, включително по-ясна подкрепа след смъртта на американските служители.

Отношенията между двете страни все по-често следват познат модел: всяка отстъпка от Мексико води до нови искания от администрацията на президента Доналд Тръмп, пише „Уолстрийт джърнъл“. Това поставя Шейнбаум в сложна позиция между необходимостта от сътрудничество и вътрешнополитическия натиск.

В началото на мандата си тя предприе мерки като разполагане на Националната гвардия по границата и ограничаване на миграцията. Но впоследствие бе принудена да предприеме по-твърди действия срещу наркокартелите, включително съвместни операции с американските служби.

Лаборатория за метаамфетамини в Мексико. Източник: Ройтерс.

Ескалацията на напрежението съвпада с предстоящ преглед на търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада, което е ключово за мексиканската икономика. Допълнителен риск носят и заплахите на Тръмп за едностранни военни действия срещу картелите на мексиканска територия.

Шейнбаум подчерта, че суверенитетът на страната не подлежи на преговори, но същевременно заяви готовност за продължаване на сътрудничеството в рамките на закона. Според нейни съветници направените отстъпки са част от стратегия за избягване на военна ескалация и запазване на благоприятни търговски условия. В същото време официални лица се опасяват, че администрацията на Тръмп може да проточи преговорите по преразглеждането на търговското споразумение, за да запази натиска върху Мексико.

