Средният лихвен процент по кредитите за фирми намалява, а за домакинствата – расте

През март 2026 г. в сравнение с февруари тази година средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро за нефинансовите предприятия се понижава до 3.98%, а по кредитите над 1 млн. евро – до 4.23 процента. Това отбелязват от Българската народна банка.

Средният лихвен процент по овърдрафта намалява и вече 3.36 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро нараства с 25.8% (54.2 млн. евро) до 264.6 млн. евро, а по тези над 1 млн. евро – с 46.3% (334.7 млн. евро) до 1.06 млрд. евро.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се наблюдава увеличение със 181.8 % (460.8 млн. евро) до 714.2 млн. евро.

През март в сравнение с февруари 2026 г.

средният лихвен процент по кредитите за потребление за домакинствата се повишава с 0.14 пр. п. до 8.62%,

а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.12 пр. п. до 8.92 на сто.

При жилищните кредити средният лихвен процент се понижава с 0.02 пр. п. до 2.45%, а ГПР по тези кредити – с 0.01 пр. п. до 2.77 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) спада до 3.90 на сто. При другите кредити на работодатели и самонаети лица има намаление с 0.24 пр. п. до 3.81 процента.

През март средният лихвен процент по овърдрафта намалява и вече е 13.20%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период – до 21.23 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление се повишава с 19.7% (100 млн. евро) до 607.3 млн. евро,

а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8.4% (5.1 млн. евро) до 66.4 млн. евро.

При жилищните кредити обемът на новия бизнес нараства с 15.6% (84.9 млн. евро) до 629.1 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 1.7% (2 млн. евро) до 120.2 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити се увеличава с 85.8% (9.6 млн. евро) до 20.8 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 40.6% (0.7 млн. евро) до 2.6 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити на работодатели и самонаети лица се повишава с 97.2% (7.5 млн. евро) до 15.1 млн. евро.