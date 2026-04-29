Затварянето на Ормузкия проток ще струва на Турция между 13.6 и 14 млрд. долара

Допълнителните разходи на Турция поради затварянето на Ормузкия проток, в зависимост от цената на петрола, могат да варират от 13,6 до 24 милиарда долара, според турския министър на енергетиката Алпарслан Байрактар.

„Кризата може да ни засегне по следния начин: ако цените на петрола останат средно на 100 долара за барел, това ще бъдат допълнителни 13,6 милиарда долара до края на годината. Ако цената достигне 125 долара, това ще увеличи разходите до 24 милиарда долара.

Това са допълнителни разходи“, каза министърът пред репортери.

Според него, кризата в Ормузкия проток може да доведе до загуба на данъчни приходи за турската хазна в размер на приблизително 600 милиарда турски лири (приблизително 13,3 милиарда долара).