РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Затварянето на Ормузкия проток ще струва на Турция между 13.6 и 14 млрд. долара

Алпарслан Байрактар

Допълнителните разходи на Турция поради затварянето на Ормузкия проток, в зависимост от цената на петрола, могат да варират от 13,6 до 24 милиарда долара, според турския министър на енергетиката Алпарслан Байрактар.

„Кризата може да ни засегне по следния начин: ако цените на петрола останат средно на 100 долара за барел, това ще бъдат допълнителни 13,6 милиарда долара до края на годината. Ако цената достигне 125 долара, това ще увеличи разходите до 24 милиарда долара.

Това са допълнителни разходи“, каза министърът пред репортери.

Според него, кризата в Ормузкия проток може да доведе до загуба на данъчни приходи за турската хазна в размер на приблизително 600 милиарда турски лири (приблизително 13,3 милиарда долара).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.