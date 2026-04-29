Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Суперяхта, свързвана с един от ключовите съюзници на руския президент Владимир Путин, е преминала през Ормузкия проток въпреки продължаващата блокада на стратегическия морски канал.

142-метровата яхта Nord е свързана със санкционирания руски милиардер Алексей Мордашов. Той има тесни връзки с Путин, и не фигурира официално като собственик на луксозната лодка под руски флаг. Документи показват, че през 2022 г. тя е регистрирана на компания, притежавана от неговата съпруга.

Яхтата е отплавала от Дубай на 24 април вечер и е пристигнала в Ал Мудж – яхтено пристанище в столицата на Оман на 26 април сутрин, без да е спирала в Иран сочат данни от платформата Marine Traffic.

Маршрутът, отчетен от тракера, се използва от плавателни съдове със съгласието на Иран. Не е ясно дали Nord е получила подобно разрешение.

Мордашов е натрупал богатството си основно чрез своята компания за стомана и минно дело „Северсталь“ – най-голямата от този тип в Русия. Със състояние, оценявано на около 37 млрд. долара, той е най-богатият руски гражданин според списание Forbes.

Според списание Superyacht Times, Nord разполага с плувен басейн, подводница и хеликоптерна площадка.

Мордашов е обект на западни санкции от Великобритания, Съединените щати и Европейския съюз след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година.

Хонконг и Малдивите по-рано отказаха да конфискуват яхтата, въпреки призивите на западни държави за замразяване на активите му.

През март 2022 г. една от по-малките му яхти – 65-метровата Lady M беше задържана от италианската полиция в пристанището Империя.

Няколко яхти на руски олигарси бяха конфискувани или им бе отказан достъп до европейски пристанища заради санкциите, което доведе до преместването им към региони извън техния обсег, включително в Близкия изток и Азия.

Докато дългосрочните мирни преговори със САЩ буксуват, Техеран тази седмица насочи усилията си към укрепване на отношенията с Русия.

В понеделник Владимир Путин прие иранска делегация в Санкт Петербург, където външният министър Абас Арагчи подчерта „стратегическото партньорство“ между двете страни.

