От 2007 г. НЗОК предвижда да поеме част от някои терапии, финансирани от „Българската Коледа“

От НЗОК заявиха, че нямат право да регулират цените на скъпите лекарства

Предвижда се от 2027 г. НЗОК – Националната здравноосигурителна каса – да заплаща някои терапии за деца, които досега са подпомагани чрез „Българската Коледа“. Това обяви пред журналисти Станимир Михайлов, председател на Надзорния съвет на НЗОК и заместник-министър на финансите, след заседание на надзорниците.

По думите, му заплащането ще е факт от 2027 г., като здравната каса ще заплаща терапиите след трансфер на средства от Министерството на здравеопазването.

Предвижда се НЗОК да заплаща за лечение на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ и разстройства на обмяната на медта в извънболничната помощ.

През март 2026 г. от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че повече от 350 заявления за подпомагане на деца и лечебни заведения са постъпили от началото на кампания 2025 – 2026 г. на „Българската Коледа“.

