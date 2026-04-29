Руският сенчест флот незасегнат от заканите на Стармър: 98 кораба са прекосили водите на Острова

Решението на премиера на Великобритания Киър Стармър от миналия месец да позволи на британските военни да се качват на кораби от така наречения „сенчест флот“ на Русия не е оказало ясно въздействие върху броя на преплавалите британски води плавателни съдове, показва анализ на агенция „Ройтерс“. От 25 март насам най-малко 98 руски кораба, обект на санкции от Острова, са прекосили Ламанша – приблизително същият брой, както през последните три месеца. Няма съобщения за качване на борда или задържане на плавателните съдове, които обикновено имат непрозрачна структура на собственост и могат да превозват петрол, зърно и оръжия, често в подкрепа на войната на Русия в Украйна.

Данните за проследяване на LSEG показват, че 63 кораба са преминали в рамките на 12 морски мили от бреговата линия в Ламанша – най-прекият маршрут между Балтийско море и Южна Европа. Други 35 са преминали през изключителната икономическа зона на Великобритания, която се простира до 200 морски мили от брега, главно около Северна Шотландия.

„Трябва бързо да се предприемат последващи действия с качвания на борда, иначе тези кораби ще стингат до заключението, че това е била празна заплаха, и това е жалкото положение, в което се намираме сега“, посочва Елизабет Броу – експерт по морска сигурност във вашингтонския Атлантически съвет. Други европейски страни, включително Франция, Белгия и Швеция, са се качвали на борда и са задържали руски кораби от сенчестия флот.

Навремето легендарна морска сила, британският флот е най-скромен от 17-ти век насам, но въпреки това военните му са „бомбардирани“ от искания от съюзници за подкрепа на операции в Източна Европа, Арктика и Близкия изток. В списъка на Лондон има 544 кораба, свързани с руския сенчест флот.

Данните на LSEG показват, че поне 10 от преминалите плавателни съда са подправили информацията – изключили или манипулирали системите си за проследяване – при пресичане на британски води.

Кремъл твърди, че санкциите срещу корабите му са незаконни и определя последната политика на Обединеното кралство „дълбоко враждебен ход“, който може да доведе до ответни мерки. Анализатори казват, че липсата на последващи действия от страна на Лондон е в отговор на няколко предизвикателства, включително липсата на специализирана брегова охрана за правоприлагане (за разлика от Франция или Швеция) плюс правните и икономически усложнения при справянето с толкова много кораби.