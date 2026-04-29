Терен на МВР става площадка и хангар за медицинските хеликоптери

Служебното правителство одобри на днешното си заседание здравното министерство да получи безвъзмездно за управление имот, публична държавна собственост, предназначен за изграждането на хангар за медицински хеликоптери, хеликоптерна площадка и помещения за персонала.

Имотът е с площ 14 888 кв. метра и се намира в София, район „Слатина“. До момента теренът е бил стопанисван от Министерството на вътрешните работи.

С предоставянето на имота ще бъде създадена възможност за изграждане на специализирана база за медицинските хеликоптери, която ще подпомогне по-бързото и ефективно оказване на спешна медицинска помощ, изтъкват от Министерски съвет.

Припомняме, че през март служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски спомена, че един медицински хеликоптер домува в базата в София, два – в Сливен, един – в Долна Митрополия и едни – в Балчик. Според него, ако проектът, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, включващ доставката на осем медицински хеликоптера и изграждане на шест постоянни оперативни бази, не бъде осъществен, то България може да загуби европейско финансиране – около 6.3 млн. евро за базите и над 80 млн. евро за самите хеликоптери.

Сроковете са много кратки, тъй като всички дейности трябва да бъдат приключени до това лято.

