Разбиха печатница за фалшиви пари в София

От МВР са разбили печатница за фалшиви пари в София, като са задържани двама души, съобщи във “Фейсбук” главният секретар на МВР Георги Кандев.

Извършени са обиски на четири адреса от криминалисти, където са открити голямо количество фалшиви евробанкноти. Дуото е комуникирало с клиентите без пряк контакт, а само чрез криптирани приложения.

Доставките са извършвани по метода “Крипто Дроп” – заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в София.

Намерени са и всички средства за изготвянето на парите – мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.

По случая има образувано досъдебно производство.