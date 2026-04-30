Айтен Сабри от ДПС обяви, че ще бъдат принципен коректив

Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността и законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека. Това обяви депутатът от ДПС Айтен Сабри в словото си по повод откриването на 52-рото Народно събрание.

Тя подчерта, че Движение за права и свободи ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция.

По отношение на приоритетите Айтен Сабри обърна внимание, че в условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика.

В този контекст основните приоритети на ДПС ще са качеството на живот и повишаването на жизнения стандарт на хората, икономическата стабилност и растеж, модернизирането на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионалните неравенства, подкрепа на младите семейства, съхраняване и развитие на традиционните ценности, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на ЕС, градивно партньорство със САЩ и евроатлантическата общност.

Айтен Сабри отбеляза, че е е необходимо да се преодолее езикът на противопоставянето и да се възстанови културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес

Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат, днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институциите, отбеляза още Айтен Сабри.

По думите й демокрацията не е даденост, тя е ежедневен избор на диалога пред конфронтацията, на общото благо пред тесните партийни интереси. Волята на избиратели беше ясна и ние сме длъжни да я уважим, отбеляза още Сабри.

Тя пожела на колегите си от 52-рото Народно събрание да бъдат пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене, като докажат, че могат да изграждат мостове, а не да сеят разделения, както и че могат да намерят съгласие по ключови въпроси за бъдещето на България.