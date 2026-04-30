Любен Дилов – син не успя да положи клетва като депутат, получил е инсулт в Рим

Избраният за народен представител от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. Причината е, че е получил инсулт в Италия и е настанен в лечебно заведение, съобщи „Труд“, като се позова на свои сигурни източници. 

Според първоначалната информация състоянието му е повече от тревожно, а „24 часа“ твърди, че става дума за масиран инфаркт, след който Дилов е изпаднал в кома, но вече се е събудил и е контактен.

За предсрочните парламентарни избори Любен Дилов-син беше втори в листата на ГЕРБ-СДС за 2-ри МИР – Бургас.

Любен Любенов Дилов е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Печатни медии“.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“. След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България.

Той е създател и първи говорител на движение „Гергьовден“, а през 2003 г. става и негов председател. Народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L’Europeo.

