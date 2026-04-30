За Асен Василев темата с разделението на ПП-ДБ вече е в миналото

„Снощи достатъчно ясно обясних – този казус е зад нас. Най-важното е какво ще се случи в парламента, това зависи от гласуването на всеки един депутат.“ Така лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира въпроса, политическа грешка ли е разделението на коалицията.

По-рано от „Демократична България“ определиха това решение именно като „политическа грешка“.

„За съжаление, вчера колегите от „Продължаваме промяната“ ни уведомиха, че са решили да формират собствена парламентарна група. Считаме, че това е политическа грешка. При резултатите от изборите, където се вижда свръхконцентрация на власт, е необходима обединена група, която да отстоява европейския път на страната“, заяви Надежда Йорданова на влизане в Народното събрание минути, преди да започне първото заседание на 52-ия парламент.

По думите ѝ новият т.нар. „парламентарен съюз“ все още е в процес на обсъждане и не е ясно дали ще има реална политическа тежест. Йорданова уточни, че документът съдържа непълноти и липсват ясни механизми за вземане на общи решения, поради което предстои допълнителна работа и вътрешнопартийни обсъждания.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че разделението никога не е било правилната посока. „Въпреки това, вярвам, че в този парламент ще успеем да си свършим работата – много предизвикателства, много концентрирана власт в една политическа сила и президентски избори, в който трябва да сме единни задължително“, подчерта Мирчев.