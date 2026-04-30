Пет държави са напуснали ОПЕК през годините

Обединените арабски емирства решиха да се оттеглят от ОПЕК и ОПЕК+ от 1 май 2026 година. Те бяха член в продължение на близо 60 години, но през последните години многократно изразяваха недоволство от политиката на картела и обявяваха евентуалното си оттегляне. Кои други държави са напуснали тази организация и защо?

Габон беше член на ОПЕК от 1975 до 1994 година. През 1995 г. обаче страната напусна организацията поради прекомерно високи членски такси. През юли 2016 г. Габон възобнови членството си в ОПЕК.

Еквадор е член на ОПЕК от 1973 година. През 1992 г. страната се оттегля поради годишната такса от 2 милиона долара и разногласия относно разпределението на квотите за добив на петрол. Еквадор се присъединява отново към ОПЕК през 2007-а.

Индонезия се присъединява към ОПЕК през 1962 година. През 2009 г. страната напуска организацията поради неспазване на правилата: спира износа на суров петрол поради намаляващото вътрешно производство. Връща се в ОПЕК през януари 2016 г., но през ноември същата година Индонезия отново преустановява членството си, несъгласявайки се с решението на другите членове да намалят производството на петрол.

Катар се присъединява към ОПЕК през 1961 година. На 3 декември 2018 г. е обявено, че страната възнамерява да напусне организацията. Катар обясни това решение, като заяви, че иска да се съсредоточи върху увеличаване на производството на природен газ и производството на втечнен природен газ. Членството на Катар в ОПЕК беше прекратено на 1 януари 2019-а.

Ангола се присъедини към ОПЕК през 2007 г. и обяви оттеглянето си на 20 декември 2023 година. Основната причина беше несъгласие с квотата за производство на петрол на ОПЕК+. На срещата на ОПЕК+ през ноември 2023 г. производствената цел на Ангола беше намалена до 1.11 милиона барела на ден. Страната се стремеше към квота от 1.18 милиона барела на ден и не се съгласи с това решение.