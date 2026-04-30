БАБХ прибра тонове нередовни химикали от складовете на голям земеделски холдинг

Повече от 19 тона и над 28 хил. литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност са открити в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Количествата са възбранени, а помещенията се охраняват от полиция, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните. Инспектори са проверили три склада, само един от които е регистриран за съхранение и търговия на едро с такива продукти, другите два са нерегламентирани.

В легалния склад са намерени 17,5 тона и 510 литра забранени торове без етикет на български език, както и 530 литра торове с изтекъл срок на годност. В същото помещение са открити 49 тона захар от захарно цвекло с етикети на украински език. В незаконните складове са установени 10 380 литра и 1,875 тона забранени препарати за растителна защита без етикети на български език и 16 725 литра – с изтекъл срок на годност. Възбранени са и 10 тона захар, която се е съхранявала в склада за препарати в нарушение на правилата за безопасност.

Препаратите и торовете с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени, а всички забранени вносни продукти са обект на допълнителни проверки от други компетентни органи. Предстои да се реши съдбата на намерената захар, която няма със сигурност няма да стигне до търговската мрежа. За констатираните нарушения са сезирани Главна дирекция „Национална полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ДАНС, Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново.

Проверките на БАБХ са част от операция SILVER AXЕ, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Тя цели да пресече нелегалния внос и движението на нерегистрирани пестициди и торове в Европейския съюз.