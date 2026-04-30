Печалбата на „Корадо-България“ расте четири пъти през първото тримесечие

Печалбата на „Корадо-България“ АД расте четири пъти през първото тримесечие и достига 882 хил. евро, показват данните в межднния финансов отчет. Тя е подкрепена от силен ръст в приходите от дейността, които в края на март са в размер на 7.07 млн. евро при 4.07 млн. евро година по-рано. С най-голям дял са нетните парични постъпления от продажби на продукция (6.77 млн. евро).

Разходите по дейността на предприятието в Стражица възлизат на 6.18 млн. евро в дравнение с 3.87 млн. евро преди година. Най-много парични средства са похарчени за закупуване на материали.

От 1994 година „Корадо-България“ произвежда основно стоманени панелни радиатори за водно отопление с търговската марка „КОРАДО“.

През първото тримесечие клиентите на фирмата са предимно на европейския пазар.

Като основен дял от продажбите са към компанията-майка „КОРАДО“, а.с., Чехия, следван от компании на територията на Европейския съюз.

Основни доставчици на материали на предприятието през 2026 г. са: „Балкан Стийл Инженеринг” – София, „Борчелик“ – Турция, „Хъс“ ООД – Лом, BERG Metal – Турция, ,“Profsan“ – Турция, „Commital“ – Турция и „Frei Lacke” – Германия. Дружеството няма зависимост от доставчиците си, тъй като може да избира между множество фирми в зависимост от предлаганите цени, качество и начин на плащане.

Към края на март в дружеството са произведени 92 397 панелни радиатори за водно отопление. Данните показват, че броят им расте през последните две години, като почти се удвоява. От тях 28 600 броя тръбни отоплителни тела (ОТТ).

Продажбите на „Корадо-България“ АД за първото тримесечие са в размер на 124 096 отоплителни единици,

в това число панелни радиатори, лири за баня и дизайнерски отоплителни тела, което съставлява 57% развитие. Към страни партньори от ЕС (с изключение на България) са реализирани 122 930 броя. Спрямо същия период на миналата година се отчита 69% повишение в обема на доставените продукти към държави в Европейски съюз. Eкспорт за държави извън Общността в този тримесечен период не е реализиран.

Продажбите на територията на страната са в обем от 1166 отоплителни тела, което формира 0.9% дял от общите продажби на дружеството. Но фирмата отбелязва 16% повишение спрямо първото тримесечие на 2025 година.

Продължава осъществяването на проекта на „Корадо-България“ за търсене на възможности за замяна на материали, доставяни от компанията-майка – с български такива.

Прогнози

Основните цели, които дружеството си поставя през 2026 г.:

-Запазване и увеличаване на производствения капацитет.

-Търсене на нови партньори за повишаване на продажбите на българския пазар и то главно на радиаторите произведени по нова технология.

-Повишаване на дела в търговията с отоплителни тела на българския пазар.

-Поддържане на оптимален обем продажби на териториите, където напоследък продава „Корадо-България“ АД (Румъния, Франция, Унгария, Тунис и Гърция).

-Пълно използване на предимството, произтичащо от членството на българската фирма в групата „КОРАДО“.

През последните дванадесет месеца акциите на дружеството, които се търгуват на „Българска фондова борса“, лъкатушат по ценовата стълбица. Сделки в момента се сключват при 2.26 евро за един брой, което означава пазарна капитализация е над 29 млн. евро.