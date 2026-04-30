„Брент“ надхвърли 120 долара за барел, САЩ планират свръхзвукови ракети срещу Иран

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ завоюва нов военновременен рекорд от 126.41 щ. долара за барел в азиатската търговия на 30 април след като търговия на петрола Brent се покачи до военновременен връх, след като американският новинарски уебсайт Axios съобщи, че президентът на Съединените щати ще бъде уведомен за нови военни възможности за действие в Иран – сигнал за потенциална поредна ескалация в Близкия изток. Глобалният базов сорт скочи с цели 7.1% в рамките на деня до най-високото си от четири години насам ниво, а американският лек суров петрол WTI надхвърли 110 долара за барел. Впоследствие устремът се охлади и в 10.26 ч. българско време на 30 април фючърсните контракти на „Брент“ за доставка през юни се търгуваха за 122.24 долара за барел – с 4.21 долара над котировката при приключване на борсовата сесия на 29 април. Оценката на WTI пък беше 108.30 долара за барел.

Axios съобщава, позовавайки се на два пожелали анонимност източника, че ръководителят на Централното командване на Съединените щати адмирал Брад Купър ще информира Тръмп на 30 април за бъдещите военни опции, което показва, че сериозно се обмисля възобновяването на бойните операции. Прекратяването на огъня е в сила от началото на месеца, но последните усилия за среща на преговарящите от двете страни се провалиха, а Вашингтон и Техеран поддържат блокадата си на жизненоважния Ормузки проток. Централното командване е поискало в Близкия изток да бъдат прехвърлени свръхзвукови ракети, което би бил първият случай на разполагане на тези оръжия.

Ормузкият проток е затворен ефективно от началото на войната на 28 февруари, което орязва потоците от суров петрол, природен газ и петролни продукти и качва цените на енергията. На 28 април Тръмп обсъди стъпките, които биха могли да предприемат Щатите, за да удължат блокадата си, като същевременно минимизират въздействието върху американските потребители, на среща с ръководители на петролни и търговски компании, съобщи Белият дом.

„Тръмп разкъса одеялото за сигурност, в което се беше вкопчил пазарът – надеждата, че войната е на път да приключи“, коментира Робърт Рени – ръководител на отдела за проаучвания на суровини и стоки в Westpac Banking Corp. „Търговците сега са принудени да се изправят пред много по-грозната реалност: и двете страни все още мислят, че печелят, нито една от тях няма ясен стимул да преговаря, а цените на енергията започват да препускат.“

Централното командване на Съединените щати е подготвило план за „кратка и мощна“ вълна от удари срещу Иран, включваща вероятни инфраструктурни цели, според Axios. Адмирал Купър е дал подобен брифинг на американския президент на 26 февруари, малко преди Вашингтон и Тел Авив да започнат войната, съобщава Axios.

Обемите на търговия са малки за юнските контракти на „Брент“, чийто падеж е в края на борсовата сесия на 30 апри. По-активните юлски фючърси достигнаха 114.70 долара за барел – най-високото равнище в рамките на деня от юни 2022 г. насам.

Блокадите на Ормузкия проток от американска и иранска страна сведоха дневния транзит почти до нула. Международната агенция по енергетика нарече конфликта в Близкия изток най-големият в историята шок в доставките, а Vitol Group прогнозира, че пазарът е напът да загуби около 1 милиард барела. Тръмп, от своя страна, е заявил пред Axios, че няма да вдигне военноморската блокада на иранските пристанища, докато не подпише ядрена сделка с Техеран, а иранските власти се противопоставят на продължителното й задържане.

Американците не са допуснали десетки плавателни съдове откакто на 13 април разположиха военни кораби от двете страни на тесния воден път. Сега те искат да конфискуват барелите с гориво на два свързани с Иран петролни танкера, които бяха превзети от военноморските сили. Конфискацията на петролни товари би представлявала ескалация на икономическата офанзива на Тръмп и би се вписала в стратегията на Вашингтон, разгърната след свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Администрацията на американския президент поиска също и други страни да се присъединят към международна коалиция, която би позволила на корабите да плават през Ормузкия проток, според репортаж на „Уолстрийт джърнъл“, който цитира вътрешна информация на Държавния департамент, изпратена до американските посолства на 28 април.

Износът на американски суров петрол скочи до рекордно ниво миналата седмица след като купувачите от глобуса се обърнаха към американските производители за барели, за да заменят загубените доставки от Близкия изток. Задграничните пратки на Щатите надхвърлиха 6 милиона барела на ден, задминавайки предишните върхови количества от близо 5.3 милиона в края на 2023 година.

Някои пазарни показатели обаче сочат свиване на предлагането, като разликата в котировките на двата най-близки декемврийски коткракта за „Брент“ се увеличи до над 11 долара за барел в сравнение с около 3 долара преди два месеца.

„Още няколко седмици застой не изглежда, че ще се хареса на Тръмп“, отбелязва Вандана Хари – основател на фирмата за анализи Vanda Insights. „Цените нямат накъде да вървят (в друга посока), докато не се появи възможност за повторно отваряне на Ормузкия проток. Към момента как и кога това може да се случи, никой не може да гадае.“